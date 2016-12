Serie A, tutte le emozioni della 22esima giornata

MILAN-INTER 3-0

Il Milan travolge l'Inter per 3-0 nel derby di Milano che chiude la 22a giornata di Serie A. L'equilibrio nel primo tempo è spezzato da un imperioso colpo di testa di Alex al 35'. Nella ripresa entra Icardi, che si procura un rigore ma lo calcia sul palo (26'). I rossoneri dilagano con Bacca (28') e Niang (32') e si portano a sei lunghezze dal terzo posto che vale la Champions occupato dalla Fiorentina. Espulso Mancini per proteste.



NAPOLI-EMPOLI 4-1

La risposta alla Juventus, la Grande Bellezza del Napoli di Sarri che si tiene stretto il bastone del comando. Il 5-1 all'Empoli in rimonta, rimonta spettacolare. Il gol di Paredes al 28', l'uno-due di Higuain e Insigne al 33' e al 37' nel primo tempo. Poi a inizio ripresa l'autorete di Camporese al 6' e doppio-Callejon al 38' e al 43'. Higuain fuori per una botta alla schiena: c'è apprensione.



GENOA-FIORENTINA 0-0

Termina senza reti ma con diverse occasioni sprecate la sfida del Ferraris tra Genoa e Fiorentina valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Per un'ora è dominio degli uomini di Gasperini che al 50' colpiscono un palo con Suso e un minuto dopo si divorano il vantaggio per un eccesso di altruismo di Perotti verso Pavoletti davanti al portiere. Nel finale arriva la reazione della Fiorentina, ma lo 0-0 iniziale resiste fino al termine.



UDINESE-LAZIO 0-0

Poco spettacolo e zero gol: Udinese-Lazio finisce 0-0. Al Friuli i bianconeri lanciano il nuovo acquisto Kuzmanovic dal primo minuto che al 27' si vede annullare la rete per posizione di fuorigioco di Edenilson. Poi al 42' la squadra di Colantuono resta in dieci per il doppio giallo di Danilo. Nella ripresa i biancocelesti ci provano, ma l'arbitro annulla giustamente due gol a Matri (espulso nel finale per proteste).



BOLOGNA-SAMPDORIA 3-2

Dopo quasi due mesi, il Bologna torna al successo tra le mura amiche. Al Dall'Ara la squadra di Donadoni batte 3-2 la Sampdoria. Primo tempo di marca rossoblù. Al 12' Munier sblocca la gara, poi al 24' Donsah approfitta di un errore del nuovo arrivato Ranocchia e raddoppia i conti. Nella ripresa la Samp rimonta grazie ai gol di Muriel e Correa, ma poi Destro chiude il match dal dischetto all'87'. Per Montella quarto ko di fila.



TORINO-VERONA 0-0

Poche emozioni e zero gol tra Torino e Verona. Padelli è bravo a intercettare il tentativo di Ionita poi solo granata ma il portiere Gollini è sicuro su Belotti e Benassi. Nella ripresa brividi nel finale con protagonista Immobile, che prima si fa intercettare un pallonetto e poi fallisce una buona occasione su respinta sempre dell'estremo difensore gialloblù. E soprattutto con Martinez, che entra per Immobile e calcia clamorosamente fuori.



CHIEVO-JUVENTUS 0-4

La Juventus è inarrestabile, contro il Chievo arriva la dodicesima vittoria di fila in campionato: doppietta di Morata e reti di Alex Sandro (che colpisce pure una traversa) e Pogba nel 4-0 di Verona. Grande partita dei bianconeri davanti a un Chievo arrendevole, Allegri si gode il definitivo rientro di Morata (in gol al 6' e al 40'), Pogba ed Alex Sandro ad alti livelli e l'ennesima grande prestazione di Dybala.