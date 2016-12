10 dicembre 2016 21:35 Serie A: tutte le emozioni della 16a giornata

FIORENTINA - SASSUOLO 2-1

Vittoria importante per la Fiorentina, che supera il Sassuolo e sale a quota 26 punti. Al Franchi finisce 2-1 per la squadra di Paulo Sousa, che apre le marcature al 10' grazie a un destro al volo di Kalinic. Sempre il croato, al 40', trova il bis con un colpo di tacco che non dà scampo a Consigli con l'aiuto del palo. I neroverdi accorciano le distanze al 76' con un sinistro di Acerbi, ma è troppo tardi.

INTER - GENOA 2-0

Torna al successo in campionato l'Inter di Pioli che nel primo posticipo della sedicesima di Serie A ha superato 2-0 il Genoa. Un match complicato per i nerazzurri, spesso in difficoltà per le folate di Lazovic e Ocampos, ma risolto dalla doppietta di Brozovic con un gol per tempo. Al 38' con un destro di controbalzo che ha fulminato Perin e al 69' a termine di un contropiede condotto da Joao Mario. Quarto successo di fila in casa per l'Inter.

Serie A: tutti i gol della 16a giornata 1 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 2 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 3 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 4 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 5 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 6 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 7 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 8 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 9 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 10 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 11 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 12 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 13 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 14 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 15 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 16 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 17 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 18 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 19 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 20 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 21 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 22 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 23 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 24 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 25 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 26 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 27 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 28 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 29 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 30 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 31 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 32 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 33 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 34 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 35 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 36 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 37 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 38 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 39 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 40 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 41 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 42 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 43 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 44 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 45 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 46 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 47 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 48 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 49 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 50 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 51 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 52 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 53 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 54 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 55 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 56 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 57 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 58 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 59 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 60 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 61 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 62 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 63 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 64 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 65 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 66 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 67 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 68 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 69 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 70 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 71 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 72 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 73 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 74 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 75 di 87 LaPresse LaPresse Serie A: tutti i gol della 16a giornata 76 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 77 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 78 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 79 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 80 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 81 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 82 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 83 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 84 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 85 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 86 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata 87 di 87 Ansa Ansa Serie A: tutti i gol della 16a giornata leggi dopo slideshow ingrandisci

TORINO - JUVENTUS 1-3

Torino-Juventus 1-3. L'uomo del derby è Gonzalo Higuain, che con una strepitosa doppietta al 28' pt e al 37' st ribalta il gol d'apertura dello scatenato Belotti. Nel finale, al 47' st, è Pjanic a siglare la rete del 3-1 dopo una gran giocata di Dybala. Bel derby, ricco di occasioni ed emozioni, con la Juve che rimane al comando della classifica. Per il Torino, il secondo consecutivo ko dopo quello di Marassi.

PALERMO - CHIEVO 0-2

La cura Corini non funziona. Al Barbera il Chievo batte 2-0 il Palermo e costringe i rosanero alla nona sconfitta consecutiva. Al 14' Birsa sblocca la partita sugli sviluppi di un contropiede, poi nella ripresa Pellissier approfitta di un retropassaggio sbagliato di Goldaniga e raddoppia i conti al 49', firmando il suo centesimo gol in Serie A. In classifica il Palermo resta ultimo da solo a 6 punti.

ATALANTA - UDINESE 1-3

Seconda sconfitta consecutiva per l'Atalanta, che nella 16.ma giornata di campionato perde in casa contro l'Udinese. A Bergamo finisce 3-1 per i friulani, a segno al 45' del primo tempo con Zapata prima del momentaneo pareggio di Kurtic in apertura di ripresa (47'). La squadra di Delneri cresce col passare dei minuti e trova l'1-2 grazie a Fofana (68'), poi è Thereaua chiudere i conti nel finale (87').

BOLOGNA - EMPOLI 0-0

Finisce con uno scialbo 0-0 il match del Dall'Ara tra Bologna ed Empoli, un pareggio che serve poco a entrambe le squadre sempre nei bassifondi della classifica. Primo tempo con pochissime emozioni (occasioni per Destro e Maccarone), mentre nella ripresa la gara la fanno i padroni di casa senza riuscire a sfondare il muro empolese. Sulla testa di Destro (41') la chance più nitida: pallone alto sulla traversa.

CAGLIARI - NAPOLI 0-5

Senza pietà. Il Napoli travolge il Cagliari al Sant'Elia con un pesantissimo 5-0 che proietta la squadra di Sarri al quarto posto al pari con la Lazio a 31 punti. Mattatore del match Mertens, autore di una tripletta. Il belga apre i giochi al 34', poi il raddoppio di Hamsik. Nella ripresa destro vincente di Zielinski e altri due gol di Mertens. Desolante la prestazione dei padroni di casa, che restano a metà classifica a quota 20.

SAMPDORIA - LAZIO 1-2

Nel secondo anticipo della 16.ma giornata di campionato, la Lazio passa in casa della Sampdoria e riscatta subito il ko nel derby. A Marassi finisce 2-1 per la squadra di Simone Inzaghi, che sblocca la partita al 40' grazie a un colpo di testa di Milinkovic-Savic e poi trova il bis al 45' con il preciso inserimento di Parolo. I blucerchiati accorciano nel finale con la rete dalla distanza di Schick (89').