4 dicembre 2016 17:23 Serie A: tutte le emozioni della 15a giornata

LAZIO - ROMA 0-2

Lazio-Roma 0-2. Decidono i gol di Strootman e di Nainggolan al 19' e al 32' della ripresa. La Roma vince con merito il derby, la Lazio è stata in partita solo nel primo tempo, ha fatto anche meglio degli avversari, ma senza mai creare veri pericoli ai giallorossi. La squadra di Spalletti rimane così al secondo posto, col Milan, a meno 4 dalla Juventus. Per la Lazio la delusione di un derby perduto, ma niente di più.

SASSUOLO - EMPOLI 3-0

L’astinenza è finita. Il Sassuolo batte 3-0 l’Empoli e ritrova la vittoria dopo sei partite. La svolta al 22’ Skorupski abbatte Ragusa in area e Pellegrini realizza il rigore. Il raddoppio ancora dal dischetto lo trasforma Ricci 12 minuti dopo. Ma pesa la decisione dell’arbitro Gavillucci che concede il penalty per un gomito in area di Croce con il braccio vicino al corpo. Il 3-0 che chiude la gara porta la firma di Ragusa.

SAMPDORIA - TORINO 2-0

Quarta vittoria consecutiva in casa per la Sampdoria di Giampaolo. Dopo Genoa, Inter e Sassuolo a Marassi cade anche il Torino dell'ex Mihajlovic che rimedia il primo ko dopo un filotto di tre successi che avevano portato i granata quasi in zona Europa League. Sfida dai ritmi elevati con gli ospiti vicini al vantaggio a inizio partita (traversa di Falque) e poi inidirizzata al 6' della ripresa da Barreto. Definitivo 2-0 di Schick nel recupero.

PESCARA - CAGLIARI 1-1

Un gol di Caprari in pieno recupero beffa il Cagliari e regala al Pescara un punto importante per muovere la classifica. All'Adriatico finisce 1-1 al termine di una partita sbloccata da Borriello, bravo a liberarsi di Fornasier prima di superare Bizzarri al 24'. I sardi, in 10 uomini dal 33' per l'espulsione di Di Gennaro (doppia ammonizione), vengono raggiunti da un sinistro dell'attaccante al 92'.

MILAN - CROTONE 2-1

Nel lunch-macth della 15a giornata il Milan soffre, ma alla fine batte 2-1 il Crotone e si riporta a 4 lunghezze dalla Juventus capolista. Partono meglio i calabresi, che sbloccano il match con Falcinelli (26'). Nel finale del primo tempo Pasalic trova il pari di testa (41'). Nella ripresa Cordaz para un rigore a Niang e quando il pari sembra ormai in ghiacciaia arriva l'acuto di Lapadula (41'), al suo primo gol a San Siro.

JUVENTUS - ATALANTA 3-1

Dopo il passo falso di Marassi contro il Genoa, la Juve torna a volare battendo 3-1 l'Atalanta nell'anticipo della 15a giornata di Serie A. Gara senza storia allo Stadium. Apre le danze Alex Sandro al 15', raddoppia Rugani di testa. L'Atalanta è in serata no e Mandzukic, il migliore in campo, trova il tris al 64. Di Freuler (82') il gol della bandiera. I bianconeri tornano a +7 su Roma e Milan, la Dea cade dopo 9 gare e 6 vittorie di fila.