Serie A, tutte le emozioni della 15° giornata

NAPOLI - INTER 3-0

Vittoria bella e importante per il Napoli che nell'anticipo della quindicesima giornata di Serie A ha battuto l'Inter 3-0. Sfida decisa già nei primi cinque minuti quando Zielinski prima e Hamsik poi hanno infilato la porta di Handanovic. La reazione nerazzurra non ha prodotto effetti e a inizio ripresa Insigne ha fatto calare il sipario sul San Paolo con un mancino al volo che ha sorpreso la difesa di Pioli. Per l'Inter sesta sconfitta.