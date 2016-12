28 novembre 2016 23:52 Serie A, tutte le emozioni della 14° giornata

INTER - FIORENTINA 4-2

L'Inter trova la prima vittoria dell'era Pioli, battendo 4-2 la Fiorentina al Meazza. Avvio esaltante per i nerazzurri che segnano 3 gol in 19' minuti con Brozovic, Candreva e Icardi. Nel finale di primo tempo, la squadra di Sousa accorcia con Kalinic, ma resta in dieci per la contestata espulsione di Rodriguez. Nella ripresa tanto pressing viola. Ilicic riapre il match, ma ancora Maurito chiude i giochi nel recupero tra le proteste viola.

NAPOLI - SASSUOLO 1-1

Rallenta la corsa del Napoli che nel primo posticipo della quattordicesima giornata di Serie A non va oltre l'1-1 in casa contro il Sassuolo. Dopo il vantaggio di Insigne al 42' con un bel tiro a giro sotto la traversa, gli azzurri non sono riusciti a trovare il raddoppio nella ripresa con Gabbiadini e Mertens. All'83' il pareggio di Defrel con un gran tiro al volo. Nel recupero clamoroso palo di Callejon che aumenta il rammarico del Napoli.

ROMA-PESCARA 3-2La Roma soffre, ma non sbaglia. All'Olimpico la squadra di Spalletti batte 3-2 il Pescara, aggancia il Milan al secondo posto e si porta a quattro punti dalla Juve. Dzeko sblocca la gara al 7' sugli sviluppi di un corner e poi raddoppia i conti all'11' sul filo del fuorigioco. Nella ripresa il Pescara accorcia le distanze con Memushaj, poi vanno a segno Perotti su rigore al 71' e Caprari al 74'.

GENOA - JUVENTUS 3-1

Genoa-Juventus 3-1. Incredibile a Marassi, dove il Genoa maltratta gli irriconoscibili campioni della Juventus. Tre gol in 29 minuti, con la doppietta di Simeone al 3' e al 13' e la l'autorete di Alex Sandroo al 29'. La reazione della Juve on c'è stata e il gol su punizione di Pjanic al 37' st serve solo alle statistiche. In aggiunta i ko Bonucci e Dani Alves. Ora la Juve è a più 4 sul secondo posto.

BOLOGNA - ATALANTA 0-2

Continua la marcia d'altissima classifica dell'Atalanta di Gasperini che in casa del Bologna ha vinto 2-0 conquistando la sesta vittoria consecutiva in Serie A. Vantaggio di Masiello al 15' con un destro al volo che non ha lasciato scampo a Mirante (al rientro dopo i problemi al cuore). Dagli sviluppi di un corner il raddoppio di Kurtic al 68' che conferma la terza posizione dell'Atalanta in coabitazione con la Lazio.

CROTONE - SAMPDORIA 1-1

Un pareggio che serve a poco, tanto alla Sampdoria quanto al Crotone. La squadra di Giampaolo non riesce a dare continuità alla bella vittoria contro il Sassuolo, mentre quella di Nicola non si schioda dall'ultimo posto in classifica, anche se ora è in compagnia del Palermo a quota 6 punti. Nel primo tempo meglio i calabresi, in gol con Falcinelli, nella ripresa la Samp reagisce e trova il pari con Fernandes, senza però riuscire a ribaltare la partita.

CAGLIARI - UDINESE 2-1

Il Cagliari batte 2-1 l'Udinese nella 14a giornata di Serie A e conquista la quinta vittoria stagionale al Sant'Elia. Partono meglio i friulani, ma sono i sardi a sbloccare la gara al 35' con un rigore di Farias. Al 6' della ripresa Fofana trova il pari, ma al 14' una magia di tacco di Sau riporta avanti i padroni di casa. Poi Thereau e Penaranda sono fermati dai pali. Il Cagliari sale a 19 punti, Udinese ferma a 15.

PALERMO - LAZIO 0-1

L’incantesimo non si rompe. Per il Palermo contro la Lazio arriva la settima sconfitta consecutiva. Record negativo nella storia della serie A. Finisce 1-0 con la rete decisiva al 31’ del primo tempo di Milinkovic-Savic servito da Basta dopo una bella incursione sulla fascia. Per la squadra di Simone Inzaghi una vittoria che lancia la squadra in zona Champions. Con l’avventura di De Zerbi a meno di colpi di scena arrivata al capolinea.

EMPOLI - MILAN 1-4

Nel 2° anticipo della 14a giornata di Serie A, il Milan passa 4-1 al Castellani contro l'Empoli e, almeno per una notte, stacca di 3 punti la Roma e si porta al 2o posto in solitario a -4 dalla Juve. Primo tempo equilibrato e pieno di emozioni: rossoneri avanti con Lapadula (15'), immediato pari di Saponara (17'). Nella ripresa i toscani calano e tra il 16' e il 19' il Milan chiude la gara con Suso e un autogol di Costa. Lapadula fa poker al 32'.