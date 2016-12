Serie A, tutte le emozioni della 12.ma giornata

ROMA-BOLOGNA 3-0

Vince e convince la Roma nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A. I giallorossi hanno superato con un netto 3-0 il Bologna confermandosi al secondo posto alle spalle della Juventus. Protagonista della serata l'egiziano Salah autore di una tripletta. Gara sbloccata al 13' con un tocco sottomisura deviato da Masina; il raddoppio arriva al 62' al termine di un contropiede mentre al 71' basta un tocco facile facile.

INTER-CROTONE 3-0

Inter-Crotone 3-0. Tutto nel finale di partita, col gol di Perisic al 39' st, poi la doppietta di Icardi, rigore al 43' e il 3-0 di Maurito al 48'. Finisce così, una partita che ha visto l'Inter dominare la scena, penare per un tempo, scuotersi nella ripresa e chiudere i conti con tre reti in nove minuti. Si evita così la pesantezza della crisi che incombeva. Ora si attende il nuovo allenatore. Sarà Pioli.



FIORENTINA-SAMPDORIA 1-1

Primo tempo della Fiorentina, secondo della Sampdoria: al Franchi la sfida tra viola e blucerchiati finisce allora giustamente in pareggio. I padroni di casa passano in vantaggio al 37esimo con Bernardeschi che infila Puggioni da posizione angolatissima (non tocca Astori che disturba però il portiere della Samp), gli ospiti replicano al 57esimo con Muriel che di testa, su cross di Regini, anticipa Gonzalo Rodriguez. Finisce così 1-1.



CHIEVO-JUVENTUS 1-2

Terza vittoria consecutiva per la Juventus di Allegri, che vince in casa del Chievo e sale a quota 30 punti. Al Bentegodi finisce 2-1 per i bianconeri, che sbloccano il match con Mandzukic (53') ma vengono ripresi da un rigore di Pellissier (fallo di Lichtsteiner sullo stesso attaccante) al 66'. A decidere la partita è una pennellata di Pjanic su punizione al 75'. I veneti restano fermi a 15 punti.



PALERMO-MILAN 1-2

Un gol di tacco di Lapadula regala al Milan la vittoria al Barbera, contro un Palermo ancora una volta autore di una buona gara, ma giunto al quinto ko di fila. La squadra di Montella passa al 15' con Suso, che sfrutta un errore di Posavec in uscita. Nestorovski trova il pari al 26' della ripresa, poi lo splendido guizzo dell'ex Pescara, che devia un tiro di Suso, protagonista di un duello con Posavec. Il Milan sale così a -5 dalla Juve capolista.



SASSUOLO-ATALANTA 0-3

L'Atalanta non finisce di stupire, batte 3-0 il Sassuolo al Mapei Stadium, conquista la 6a vittoria nelle ultime 7 gare e aggancia la Lazio al 4° posto. Fantastico il primo tempo dei bergamaschi, che chiudono la pratica grazie ai gol di Gomez (20'), Caldara (24') e Conti (43'). Il Sassuolo, invece, sbatte contro la traversa in due occasioni con Defrel e Politano: gli emiliani, tra campionato e coppa, non hanno mai vinto nelle ultime 6 gare.



GENOA-UDINESE 1-1

Si confermano squadre in salute Genoa e Udinese. A Marassi finisce 1-1 una partita divertente soprattutto nel primo tempo. Ad aprire le marcature un Thereau in stato di grazia. All'11' l'attaccante segna la quinta rete in quattro partite. La replica al 24' di Ocampos che di testa insacca il traversone di Edenilson. E così il Genoa si conferma imbattibile in casa, per i ragazzi di Delneri 8 punti in 4 partite.

PESCARA-EMPOLI 0-4

Seconda vittoria in campionato per l'Empoli che ha sbancato 4-0 il campo del Pescara. Primo tempo super per i toscani: Maccarone, due volte, e Pucciarelli hanno sfruttato gli errori della retroguardia dei padroni di casa per blindare il risultato sul 3-0. Nel mezzo anche due parate straordinarie di Skorupski e la traversa di Caprari. Secondo tempo giocato a ritmi bassi e il gol di Saponara arrivato nel finale. Oddo a rischio esonero.



NAPOLI-LAZIO 1-1

Nel secondo anticipo della 12.ma giornata di campionato, Napoli e Lazio pareggiano 1-1 al termine di un match particolarmente vivace e pieno d'emozioni. A passare per prima in vantaggio è la squadra di Sarri, che sblocca la partita al 52' grazie a un perfetto inserimento di Hamsik, bravo a infilare Marchetti con il sinistro. La replica dei biancocelesti è immediata e porta la firma di Keita, a segno al 54' con un destro che sorprende Reina.



TORINO-CAGLIARI 5-1

Nel primo anticipo della 12a giornata di Serie A, il Torino batte 5-1 il Cagliari e sale a quota 19 punti, portandosi in piena zona Europa League. Tutto facile per i granata che dopo soli 10' sono già sul 2-0 grazie a Belotti e Ljajic. Nel finale di tempo, Benassi cala il tris (38') e Melchiorri accorcia le distanze (41'). A inizio ripresa gara chiusa da Baselli (6') e da un rigore di Belotti (14'). Espulso Dessena al 13' della ripresa.