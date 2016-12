Serie A: tutte le emozioni dell'ottava giornata

INTER-JUVENTUS 0-0

Finisce senza reti il big match dell'ottava giornata di Serie A tra Inter e Juventus. A San Siro nerazzurri e bianconeri si sono sfidati a viso aperto ma lo 0-0 è resistito fino al fischio finale. Meglio l'Inter nel primo tempo, vicina al gol con la traversa di Brozovic al 29' dopo deviazione di Buffon. La Juventus esce alla distanza e nella ripresa sfiora il colpaccio con un palo centrato da Khedira. Per l'Inter niente sorpasso in vetta.



SASSUOLO-LAZIO 2-1

Berardi e Missiroli rialzano il Sassuolo che torna alla vittoria dopo il ko di Empoli, la Lazio interrompe la serie di tre vittorie consecutive e ripiomba nell'incubo trasferta (perse 3 partite su 4). Gli emiliani sbloccano il match al 7': Berardi segna su rigore (dubbi sul contatto Lulic-Cannavaro), il raddoppio arriva al 15' della ripresa con Missiroli. Sette minuti più tardi il definitivo 2-1 di Felipe Anderson.



VERONA-UDINESE 1-1

Il Verona accarezza la sua prima vittoria in campionato contro un'Udinese confusionaria e poco incisiva, ma al Bentegodi finisce 1-1. La prima rete stagionale di Pazzini, su rigore, non basta agli scaligeri: il tiro dal dischetto arriva al 41' per un fallo di Wague su Siligardi. Nella ripresa l'Hellas si chiude troppo per proteggere il vantaggio e i bianconeri ne approfittano all'84': Rafael respinge malamente su Thereau, che firma il pari.



FROSINONE-SAMPDORIA 2-0

Nell'ottava giornata di Serie A il Frosinone batte 2-0 la Sampdoria e conquista la seconda vittoria della sua storia nella massima serie. I blucerchiati partono forte, ma Muriel è fermato dal palo (6'). Dopo 15' da incubo, i padroni di casa si scuotono e nella ripresa prendono il sopravvento. Nel giro di un minuto, dal 9' al 10', Paganini e Dionisi rendono amaro il ritorno del grande ex Eder. La Samp rimane a 11 punti, Frosinone a 7.



NAPOLI-FIORENTINA 2-1

Napoli-Fiorentina 2-1. Una grande partita, e una grande vittoria del Napoli: in vantaggio al 1' st con Insigne, raggiunto al 28' da Kalinic, sul 2-1 al 30' con Higuain. Spettacolo di calcio e di emozioni, dopo un tempo molto tattico e una ripresa al massimo dei giri e delle occasioni. Per la squadra di Sarri la consacrazione per sentirsi da scudetto. Per Paulo Sousa la certezza di una Viola che non per caso sta lassù.



GENOA-CHIEVO 3-2

Un gol di Tachtsidis, al 93', regala la vittoria al Genoa al termine di un match pieno d'emozioni. A Marassi, contro il Chievo, la squadra di Gasperini va sotto dopo 50 secondi per la rete di Paloschi, ma ribalta momentaneamente il risultato con Pavoletti (13') e Gakpè (17'). L'espulsione di Dzemaili (54') permette ai veneti di prendere in mano la partita e al 77' arriva il pari di Pellissier, prima del gol del greco in pieno recupero.