Serie A, tutte le emozioni dell'11° giornata

31 ottobre 2016 23:02 Serie A, tutte le emozioni dellʼ11° giornata

CAGLIARI-PALERMO 2-1Serata da favola al Sant'Elia: il Cagliari batte 2-1 il Palermo nel match che chiude il programma dell'11esima giornata di serie A e il protagonista è Daniele Dessena. Il capitano firma la doppietta decisiva al debutto da titolare dopo quasi un anno ai box per il grave infortunio a tibia e perone. Non basta ai rosanero la rete di Nestorovski. I sardi salgono a 16 punti con Fiorentina e Torino mentre i siciliani restano penultimi a quota 6.

UDINESE-TORINO 2-2Udinese e Torino non si fanno male e alla Dacia Arena finisce 2-2 nel primo posticipo del lunedì dell'undicesima giornata di Serie A. Il vantaggio granata con Benassi al 15' è rimontato nella ripresa da Thereau e Zapata nel giro di dieci minuti, poi pensa Ljajic al 77' a trovare il mancino vincente che ristabilisce la parità. Continua l'imbattibilità di Delneri mentre Mihajlovic, allontanato, torna a fare punti dopo la sconfitta di San Siro.

SAMPDORIA - INTER 1-0

Ancora un k.o. per l'Inter, che in casa della Sampdoria esce sconfitta di misura al termine di un match ricco di occasioni. A Marassi finisce 1-0 per i blucerchiati, che sbloccano la gara al 44' grazie al preciso sinistro di Quagliarella. Barreto nel primo tempo colpisce un palo esterno (30'), Brozovic invece prende la parte alta della traversa (39'). Nel finale è Palacio ad andare a un passo dal pareggio, ma il Tenza colpisce la traversa.

EMPOLI - ROMA 0-0

Si ferma sul più bello la corsa della Roma che non va oltre il pareggio 0-0 sul campo dell'Empoli. Giallorossi che scivolano a quattro punti dalla Juve. Pericolosa soprattutto in avvio la squadra di Spalletti che in cinque minuti va vicina due volte al gol. A superarsi prima su Dzeko e poi su Salah. Meglio i toscani nella ripresa vicini al vantaggio con Maccarone e Pasqual. Sfiorano il goal anche Manolas ed El Shaarawy.

MILAN - PESCARA 1-0

Il Milan torna a vincere. Dopo il ko col Genoa, la squadra di Montella batte 1-0 il Pescara, sorpassa il Napoli e sale al terzo posto in classifica. Nel primo tempo Bizzarri salva il risultato su De Sciglio, poi i rossoneri centrano un palo con Niang. Il gol che decide il match arriva nella ripresa: al 49' Bonaventura segna su punizione facendo passare la palla sotto la barriera, poi Bacca centra un altro palo e Donnarumma blinda il risultato.

LAZIO - SASSUOLO 2-1

La Lazio batte 2-1 il Sassuolo e vola a un punto dalla zona Champions League. Partita a due facce quella con la squadra di Di Francesco, che in emergenza in difesa, vara un inedito 3-5-2. Dopo un primo tempo equilibrato, i biancocelesti alzano il ritmo e segnano due volte in 5 minuti in avvio di ripresa. Apre Lulic, in fuorigioco, poi Immobile trova il settimo gol di fila in 5 partite, con la deviazione di Dell'Orco. Di Defrel il gol dei neroverdi.

CROTONE - CHIEVO 2-0

Dopo 11 giornate, arriva il primo storico successo in Serie A per il Crotone di Nicola. A decidere la gara dello Scida un calcio di rigore di Trotta e un gol di Falcinelli nel finale. Chievo praticamente mai in partita, che evita un passivo più ampio solo grazie a uno strepitoso Sorrentino. I calabresi restano ultimi in classifica a soli 5 punti, ma possono guardare con fiducia alle prossime partite dopo la bella prestazione di oggi.

ATALANTA - GENOA 3-0

Non vuole smettere di stupire l'Atalanta di Gasperini che nell'anticipo dell'ora di pranzo dell'undicesima giornata di Serie A, ha battuto 3-0 il Genoa dell'allievo Juric. Eroe di giornata Kurtic che al 36' sblocca il match capitalizzando l'assist di Gagliardini e prima dell'intervallo firma la prima doppietta in Italia con un piatto destro in area. Nella ripresa Gomez blinda il risultato con l'Atalanta che respira profumo d'Europa.

JUVENTUS - NAPOLI 2-1

Era l'uomo più atteso e non ha deluso le aspettative. Gonzalo Higuain decide con una rasoiata di sinistro Juventus-Napoli e manda i suoi ex compagni a -7 punti dalla vetta. Dopo un primo tempo con poche emozioni, la gara si accende nella ripresa. Ghoulam svirgola e innesca Bonucci (50') che non perdona Reina. Il vantaggio juventino dura 4', fino a quando Callejon fulmina Buffon (54'). Al 70' l'acuto del Pipita per il 2-1 finale.