Serie A, tris Fiorentina a Bergamo

Bella vittoria della Fiorentina, che nel pomeriggio della 26esima giornata di campionato espugna il campo dell'Atalanta 3-2 e allunga sull'Inter al terzo posto a soli 6 punti dalla Juve. Bottino pieno anche per il Genoa, che batte 2-1 l'Udinese e si allontana dalla zona calda della classifica, e per il Sassuolo, che supera l'Empoli 3-2 in casa. Continua invece la crisi del Toro, bloccato sullo 0-0 dal Carpi coi tifosi che hanno contestato Ventura.