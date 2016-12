Serie A: su segnalazione di Mediaset, Agcom chiude i siti di streaming

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ( AgCom ) ha nuovamente accolto le istanze di Mediase t e ordinato la disabilitazione dell'accesso a sei siti che diffondevano illecitamente in diretta le partite del Campionato di calcio di Serie A 2015-2016 . L'AgCom ha disposto il blocco del Dns ai portali: Freecalcio.eu, Calcion.in, Liveflash.tv, Liveflashplayer.net, Webtivi.info, Miplayer.net e Supermariohdsports.wix.

Dopo che analoghi provvedimenti erano già stati attuati dall'Autorità nel 2014 su segnalazione sempre di Mediaset, questo è un altro importante risultato per contrastare i contenuti trasmessi illecitamente a danno del diritto d'autore e di chi investe nell'acquisizione legale dei diritti tv. Mediaset esprime quindi soddisfazione per le nuove, tempestive misure AgCom che confermano la necessità di tutela contro attività di pura pirateria che nulla hanno a che fare con la libera manifestazione del pensiero.

Mediaset si riserva di perseguire anche in sede penale eventuali ulteriori violazioni da parte dei soggetti già segnalati all'Agcom.