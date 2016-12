Serie A, risultati prima giornata

Prima giornata di sorprese in Serie A. Dopo la sconfitta della Juve con l'Udinese (0-1) cadono anche Milan (0-2 a Firenze) e Napoli (1-2 in casa del Sassuolo), mentre l'Inter vince in extremis a San Siro con l'Atalanta (Jovetic). Debutto nella massima serie con sconfitta per Frosinone (1-2 col Toro) e Carpi (2-5 in casa Samp), mentre il Chievo espugna 3-1 il Castellani di Empoli e il Palermo supera il Genoa 1-0 al 90'.