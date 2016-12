Serie A, poker del Napoli alla Samp

In attesa di Juve-Roma, continua a volare il Napoli in testa alla classifica: gli azzurri passano 4-2 a Genova contro la Samp e si portano a 47 punti. Sei lunghezze più indietro l'Inter, beffata nel recupero dal Carpi (1-1) e agganciata dalla Fiorentina. Torna alla vittoria il Palermo (4-1 all'Udinese), mentre non riesce proprio a vincere il Verona, 1-1 col Genoa. Colpo esterno del Bologna in casa del Sassuolo (2-0), poker della Lazio al Chievo.