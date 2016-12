Serie A, ottava meraviglia Roma

Dopo lo 0-0 delle 12.30 tra Chievo e Milan, la Roma di Spalletti vince l'ottava partita in fila superando 2-1 l'Udinese e allungando così in classifica sulla Fiorentina, fermata in casa sull'1-1 dal Verona. Gol e spettacolo a Marassi, dove il Genoa vince in rimonta contro il Toro dopo essere stato sotto 2-0, mentre il Carpi vince 2-1 lo scontro diretto con il Frosinone e spera ancora nella salvezza. Stasera Palermo-Napoli e Lazio-Atalanta