Serie A, Napoli e Fiorentina prime

Aspettando l'Inter, ci sono Napoli e Fiorentina in testa alla classifica di A dopo la 13esima giornata: gli azzurri espugnano Verona 2-0, mentre i viola vengono fermati in casa dall'Empoli sul 2-2. Parte male l'avventura doriana di Montella, sconfitto a Udine 1-0, mentre esulta all'ultimo respiro l'altra metà di Genova (2-1 al Sassuolo). La Lazio continua a fare fatica (1-1 col Palermo in casa), mentre va al Chievo lo scontro salvezza col Carpi (1-2).