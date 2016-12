Serie A, le immagini più belle da tutti i campi

22:56 - VERONA-SAMPDORIA 1-3

Nel posticipo della 14.ma giornata di Serie A, la Sampdoria vince a Verona e sale a quota 25 punti, uno in meno del Genoa terzo in classifica. Al Bentegodi finisce 3-1 per la squadra di Mihajlovic, che sblocca il match con un rigore di Eder (28') assegnato per fallo di Marquez (espulso nell'occasione) sul brasiliano. Toni pareggia al 37', ma nella ripresa arrivano i gol di Okaka (57') e Gabbiadini (62').



CAGLIARI-CHIEVO 0-2

Il Chievo passa a Cagliari e si schioda dal terzultimo posto in classifica: la squadra di Maran, alla seconda vittoria sulla panchina clivense, espugna il Sant'Elia per 2-0 e aggancia il Torino a 13 punti. La gara si decide in avvio: al 4' Meggiorini trova il vantaggio con una stupenda rovesciata in mezzo all'area. Poco dopo (9') Paloschi raddoppia su assist di Zukanovic. Ibarbo non basta ai sardi, che non vincono ormai da sei gare.



INTER-UDINESE 1-2

Seconda sconfitta consecutiva in campionato per l'Inter di Roberto Mancini che nel posticipo della quattordicesima giornata di Serie A, si fa rimontare in casa dall'Udinese uscendo sconfitta 1-2. Il dominio nerazzurro del primo tempo si concretizza al 44' con il vantaggio di Icardi, ma la benzina finisce presto. Con Bruno Fernandes (60') e Thereau (71') su retropassaggio di Palacio l'Udinese si prende i tre punti.

GENOA-MILAN 1-0

Genoa-Milan 1-0. Decide il gol dell'ex, Antonelli, al 32' del primo tempo, e il Genoa sogna, vola solitario al terzo posto in classifica, preliminari di Champions League, qualcosa che va oltre i sogni rossoblu. Brutto stop per il Milan, appena ripresosi col 2-0 all'Udinese: hanno deluso Honda e El Shaarawy, Inzaghi nel finale ha dato spazio a Pazzini e Niang. Per Torres la malinconia della panchina. Brutto segno.



PARMA-LAZIO 1-2

Il primo Parma dell'era post-Ghirardi - ufficiale la cessione a una cordata russo-cipriota - continua la sua discesa agli inferi raccogliendo contro la Lazio il 12esimo ko stagionale, il quarto consecutivo. Al Tardini ritorna al successo la squadra di Pioli che dopo essere passata in svantaggio - gol di Palladino al 45' - pareggia con Stefano Mauri al 48' - oltre il recupero inizialmente concesso - e sigla il 2-1 con Felipe Anderson al 59esimo.



ATALANTA-CESENA 3-2

L'Atalanta batte il Cesena 3-2. Partono meglio i nerazzurri ma Defrel punisce alla prima occasione (31') con un preciso piatto sinistro. Raddoppio al 43' ancora con un diagonale dello scatenato Defrel. L'Atalanta si sveglia grazie alla girata di Benalouane (46') e al 5' della ripresa trova il pari con Stendardo, bravo a raccogliere un pallone vagante. Al 7' Moralez approfitta di un clamoroso pasticcio di Leali e Capelli per segnare a porta vuota.



NAPOLI-EMPOLI 2-2

Rischia grosso il Napoli, ma alla fine riesce a salvarsi strappando un pareggio comunque non troppo utile per la classifica. Al San Paolo, nell'anticipo di pranzo, la squadra di Benitez chiude sul 2-2 contro l'Empoli, che vola sullo 0-2 e poi si fa rimontare. Verdi sblocca il match al 19', poi Rugani raddoppia a inizio ripresa (53'). I partenopei riaprono la gara con il colpo di testa di Zapata (67') e trovano il pari grazie a De Guzman (72').





TORINO-PALERMO 2-2

Il Torino, senza Ventura (squalificato) in panchina, interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive e pareggia 2-2 con il Palermo. I rosanero partono meglio e al 16' sono già in vantaggio con Rigoni. Dopo un'occasione con Quagliarella, il Toro trova l'1-1 con la girata di Martinez (35'). Prima dell'intervallo, però, Dybala s'inventa il nuovo sorpasso con un gol d'autore (44'). Nella ripresa il pari definitivo è dell'ex di turno Glik (68').





ROMA-SASSUOLO 2-2

Roma-Sassuolo 2-2. Doppietta di Zaza subito (15' e 18' pt) e doppietta di Ljajic nel finale (al 33' st su rigore, e al 47' st) per un incredibile pareggio che la Roma raggiunge in dieci (espulso De Rossi al 5' st). La Juventus rimane a più tre sulla squadra di Garcia. Dopo il 2-2, espulso anche Vrsaljko. Per la Roma un punto insperato dopo una gara confusa, ma piena di carattere.



FIORENTINA-JUVENTUS 0-0

Nell'anticipo della 14.ma giornata di Serie A, la Juve pareggia in casa della Fiorentina e si porta a +4 sulla Roma, che sabato avrà così la possibilità di accorciare le distanze in classifica. Al Franchi finisce 0-0 al termine di 90 minuti poco spettacolari ma molto combattuti. Dopo un primo tempo noioso, la gara sembra accendersi a inizio ripresa ma alla fine vince l'equilibrio. La squadra di Montella sale a quota 20 punti.