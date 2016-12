Serie A: le foto della quindicesima giornata

CARPI-MILAN 0-0

Rallenta la corsa in campionato del Milan di Mihajlovic che nel posticipo della quindicesima giornata di Serie A non va oltre lo 0-0 in casa del Carpi. I rossoneri, schierati nuovamente con il 4-4-2 voluto dal tecnico serbo, non sono riusciti a trovare la rete vincente nel forcing finale orchestrato da Kucka e Bonaventura. Sugli scudi Belec, autore di almeno due parate decisive che rispediscono il Milan all'ottavo posto in campionato.



SAMPDORIA-SASSUOLO 1-3

Terza sconfitta in altrettante partite per Vincenzo Montella alla guida della Sampdoria, che non vince da sei partite ed è sempre più impantanata nella zona bassa della classifica. Avvio difficile per i liguri, che vanno subito sotto sul colpo di testa di Acerbi, ma da quel momento la squadra dell'Aeroplanino si disunisce e subisce il Sassuolo di Di Francesco, che prima raddoppia con Floccari e poi triplica con Pellegrini. Nella ripresa la reazione dei blucerchiati è troppo timida, il gol di Zukanovic arriva al 90esimo. Il Sassuolo è sesto.



FIORENTINA-UDINESE 3-0

La Fiorentina torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi, scavalca il Napoli e si rilancia all'inseguimento dell'Inter a una sola lunghezza dai nerazzurri. Al Franchi un tiro da fuori di Badelj deviato da Kalinic, vale la prima rete in campionato per il centrocampista e permette ai viola di chiudere il primo tempo in vantaggio 1-0. Nella ripresa l'attaccante croato si guadagna il rigore che Ilicic trasforma, poi i viola amministrano la gara fino al terzo gol di Gonzalo Rodriguez, che svetta di testa su calcio d'angolo. Sousa secondo in classifica.



ATALANTA-PALERMO 3-0

Continua il periodo di crisi del Palermo di Ballardini, che dopo la figuraccia in Coppa Italia contro l'Alessandria perde anche a Bergamo ed è costretto a guardare con preoccupazione alla sua classifica. L'Atalanta parte forte e dopo meno di mezz'ora è già sul 2-0 con cui si chiude la prima frazione grazie ai gol di Denis e Cherubin. Nella ripresa i rosanero provano una reazione, ma la squadra di Reja si difende con ordine e colpisce per la terza volta con De Roon. Tra i nerazzurri espulso Migliaccio, Ballardini già a rischio?



FROSINONE-CHIEVO 0-2

Si conclude con una vittoria che vale doppio per il Chievo lo scontro salvezza del Matusa tra i veronesi e il Frosinone. I padroni di casa giocano meglio e creano diversi pericoli a Bizzarri, ma non riescono a sfondare e il primo tempo si chiude sullo 0-0. A inizio ripresa è ancora il Frosinone a fare la partita, Paganini colpisce la traversa, poi viene fuori il Chievo, che impegna Leali con Paloschi e Birsa e alla fine trova un calcio di rigore su ingenuità clamorosa di Diakitè, che l'attaccante ex Milan trasforma un minuto prima del 90esimo. Nel recupero Meggiorini raddoppia in contropiede, Chievo a più 5 sul terzultimo posto.



VERONA-EMPOLI 0-1

Neanche l'esordio sulla panchina gialloblu di Del Neri riesce a portare al successo il Verona, che è l'unica squadra di Serie A a non aver ancora vinto neanche una partita. Il tecnico ex Chievo si affida al 4-4-2 con davanti Toni, che nel primo tempo è pericolosissimo di testa. Nella ripresa il Verona spinge alla ricerca della vittoria, ma l'Empoli trova il vantaggio sugli sviluppi di una punizione con Costa. La reazione gialloblu porta al palo di Viviani, ma si esaurisce con il passare dei minuti. Quarto risultato utile di fila in trasferta per i toscani, Verona sempre più ultimo.