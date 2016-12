Serie A: le foto della quattordicesima giornata

PALERMO-JUVENTUS 0-3

Nel posticipo della 14.ma giornata di serie A, la Juventus vince 3-0 al Barbera di Palermo e sale al quinto posto in classifica. Le tre reti arrivano nella ripresa: al 9' Mandzukic incorna un cross di Dybala (fischiato dai suoi ex tifosi) al nono minuto, nel finale Sturaro e Zaza arrotondano il risultato. Per Allegri e i bianconeri quarta vittoria consecutiva in campionato, il Palermo rimane fermo a quota 15 punti.



EMPOLI-LAZIO 1-0

Nel primo posticipo della 14a giornata di Serie A, l'Empoli batte 1-0 la Lazio e conquista tre punti fondamentali in ottica salvezza. Al Castellani decide un gol in tuffo di testa di Tonelli dopo 5'. La squadra di Pioli, al sesto ko in trasferta su sette gare, domina il secondo tempo, ma a Klose vengono annullati due gol. I biancocelesti non vincono in campionato dal 25 ottobre, più di un mese, 3-0 al Torino.



CHIEVO-UDINESE 2-3

Torna alla vittoria dopo tre partite l'Udinese di Colantuono e lo fa con una sfida spettacolare in casa del Chievo Verona. Protagonista da ex Thereau nel 3-2 del Bentegodi prima con l'autorete procurata di Frey al 42' dopo il vantaggio di Paloschi (26') poi con la doppietta decisiva (46' e 80'). Per il Chievo un palo e una traversa, ma anche l'eurogol di Inglese (72') per il momentaneo pareggio. Per i friulani incrocio di Adnan al 93'.



FROSINONE-VERONA 3-2

L'orgoglio non salva il Verona, che perde 3-2 in casa del Frosinone, sfiorando una clamorosa rimonta in inferiorità numerica. Mandorlini resta a rischio esonero. Il Frosinone conquista punti salvezza con una doppietta di D. Ciofani (il primo su rigore, l'altro con un colpo di testa) e il sigillo di Dionisi. Ma nella ripresa il Verona si fa sotto con una punizione di Viviani e la rete di Moras, ma non basta per il pari.



GENOA-CARPI 1-2

Passo falso del Genoa a Marassi. La squadra di Gasperini perde 2-1 col fanalino di coda Carpi. Pavoletti si fa esplellere al 7' per una gomitata su Gagliolo e lascia subito il Grifone in dieci, poi Figueiras sblocca il match all'8'. Nella ripresa Borriello avvia la rimonta al 57' con un sinistro rasoterra, poi Zaccardo firma la rete del vantaggio all'81' in contropiede. Per il Carpi è la prima vittoria in trasferta.



ROMA-ATALANTA 0-2

Roma-Atalanta 0-2. I gol di Gomez al 40' e nella ripresa il raddoppio di Denis su rigore al 37'. Per la Roma, la parola crisi è anche poco, per capire lo stato confusionale del gruppo -fischiatissimo- dopo il tremendo ko Barcellona. Per l'Atalanta 3 punti d'oro. Una partita segnata anche da tre espulsioni: Maicon che ha provocato il rigore dello 0-2. E nel finale, Stendardo e Grassi per doppia ammonizione.



MILAN-SAMPDORIA 4-1

Torna a segnare e a vincere in campionato il Milan di Mihajlovic. Nel secondo anticipo della quattordicesima giornata di Serie A, i rossoneri hanno superato 4-1 la Sampdoria di Montella. Protagonista assoluto il francese Mbaye Niang: al 18' serve con una bella giocata l'assist del vantaggio a Bonaventura, poi trova la doppietta prima su rigore (38') e poi approfittando di un regalo di Viviano (49'). Al 79' poker di Luiz Adriano appena entrato. Di Eder su rigore il gol della bandiera.



TORINO-BOLOGNA 2-0

Nel primo anticipo della 14a giornata di Serie A, il Torino batte 2-0 il Bologna e torna al successo casalingo dopo due mesi. A decidere una gara dalle poche emozioni è Andrea Belotti, al primo gol in granata, alla mezzora della ripresa (controllo viziato da un tocco di braccio). Raddoppio di Vives in pieno recupero. Per il Toro anche una traversa di Quagliarella. Prima sconfitta sulla panchina emiliana per Donadoni.