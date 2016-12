Serie A: le emozioni e i gol della ventunesima giornata

22:41 -

MILAN-PARMA 3-1

Nel posticipo della 21.ma giornata di Serie A, il Milan torna al successo in campionato grazie al 3-1 contro il Parma. A San Siro il grande protagonista è Menez, che sblocca la gara con un calcio di rigore (17') e poi nella ripresa trova il 2-1 con un bel sinistro (57'). Nocerino realizza il momentaneo 1-1 (12') mentre il tris ha la firma di Zaccardo (76'). La squadra di Inzaghi sale a quota 29 punti in classifica.



UDINESE-JUVENTUS 0-0

La Juve non approfitta della frenata della Roma e resta a +7 sui giallorossi dopo il pari contro l'Udinese. Al "Friuli" i bianconeri di Allegri non vanno oltre lo 0-0 al termine di una gara sofferta, in cui hanno avuto poche occasioni. Nel primo tempo è stato anzi Fernandes a sprecare il pallone del vantaggio, imitato poco dopo da Llorente. Nella ripresa due brividi: Pereyra coglie la traversa di destro e Tevez calcia fuori da due passi nel finale.



CHIEVO-NAPOLI 1-2

Per la prima volta in stagione il Napoli fa tris: mai la squadra di Benitez, sinora, era riuscita a mettere in fila tre vittorie consecutive in campionato. Contro il Chievo arriva il successo che avvicina sempre più gli azzurri al secondo posto, al termine di una partita su cui c'è la firma di Gabbiadini, protagonista nell'autogol di Cesar sull'1-0 napoletano e autore poi del definitivo 2-1. Il pari del Chievo su altro clamoroso autogol di Britos.



CESENA-LAZIO 2-1

Cesena-Lazio 2-1. Grande sorpresa, ma vittoria strameritata del Cesena. I gol, tutti nella ripresa: prodezza di Defrel al 15', l'autorete di Cataldi al 32' e infine la rete di Klose al 42'. Dopo la rete laziale, espulso il tecnico cesenate Di Carlo per proteste. Per il Cesena tre punti fondamentali per la corsa alla salvezza, che resta difficile. Per la squadra di Lotito l'inatteso ko, il terzo posto si allontana.



TORINO-SAMPDORIA 5-1

Dopo aver fatto piangere l'Inter sette giorni fa, il Torino ci ha preso gusto e dà una lezione di calcio anche alla Sampdoria, travolta 5-1. All'Olimpico è la grande giornata di Fabio Quagliarella, che realizza una tripletta alla sua ex squadra e non festeggia. Il bomber sblocca dopo 16', raddoppia su rigore al 29' e cala il tris al 20' st. Amauri cala il poker, Bruno Peres fa cinquina. Di Obiang il gol della bandiera. Esordio amaro di Eto'o.



PALERMO-VERONA 2-1

Il Palermo ritrova la vittoria, il Verona cade di nuovo. Al Barbera, nella 21.a giornata di Serie A, i rosanero battono 2-1 in rimonta gli scaligeri e acciuffano quei tre punti che mancavano dal 6 gennaio: apre le marcature Tachtsidis all'8' ma dieci minuti più tardi Dybala pareggia i conti con una super punizione. Al 79' il sigillo di Belotti spinge i siciliani al settimo posto in classifica, mentre i veneti non riescono a trovare continuità.



ATALANTA-CAGLIARI 2-1

L'urlo di Mauricio Pinilla che con una spettacolare rovesciata in pieno recupero fa esplodere l'Atleti Azzurri d'Italia. Il gol del bomber cileno regala i tre punti all'Atalanta che nella 21.a giornata di Serie A supera 2-1 il Cagliari: a Bergamo decide appunto il più classico dei gol dell'ex al 94', dopo il vantaggio di Biava al 18' e il momentaneo pari di Dessena al 44'. Ossigeno per i nerazzurri, i sardi si fermano dopo tre risultati utili.



SASSUOLO-INTER 3-1

Il Sassuolo, vincendo 3-1, apre la crisi dell'Inter. Grande prestazione dei neroverdi di Di Francesco che giocano quadrati e colpiscono con i gioielli della casa: prima Zaza (17') e poi Sansone (30') fulminano Handanovic con due gol capolavoro. Nella ripresa Icardi (83') prova a riaprire il match, ma nel finale saltano tutti gli schemi. Sansone si fa espellere, Donkor lo imita mandando sul dischetto Berardi: gol e sipario sul match.



ROMA-EMPOLI 1-1

Non sa più vincere la Roma di Rudi Garcia. Nell'anticipo serale della ventunesima giornata di Serie A i giallorossi hanno raccolto il quarto pareggio di fila in campionato non andando oltre l'1-1 all'Olimpico contro l'Empoli. Toscani in vantaggio con Maccarone su rigore al 39' con l'espulsione di Manolas. Prima dell'intervallo rosso anche per Saponara, poi Maicon al 57' trova il pareggio. Poco dopo Astori colpisce una traversa. Iturbe ko.



GENOA-FIORENTINA 1-1

Una sfida aperta quella tra Genoa e Fiorentina finita 1-1. Assenze e addii di mercato non condizionano le squadre di Gasperini e Montella che giocano un calcio propositivo che nel primo tempo premia i padroni di casa - in vantaggio con l'autogol di Tatarusanu - e nella ripresa porta invece al pareggio i viola col colpo di testa di Gonzalo Rodriguez. Finale in 10 per i rossoblù per l'espulsione di Burdisso: al 94', però, gol sfiorato da Perotti.