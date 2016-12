Serie A: le emozioni e i gol della ventitreesima giornata

22:47 - CESENA-JUVENTUS 2-2

Niente allungo in classifica per la Juventus di Massimiliano Allegri che nel posticipo della ventitreesima giornata di Serie A si è fatta fermare sul 2-2 dal Cesena penultimo in classifica. La capolista sbaglia l'approccio al match e va sotto al 17' per il gol di Djuric. La reazione è veemente e porta all'uno-due Morata-Marchisio, ma al 70' arriva il pari di Brienza. All'80' Vidal sbaglia il rigore della vittoria e la Roma resta a -7.

CHIEVO-SAMPDORIA 2-1

La Sampdoria non sa più vincere e sul campo del Chievo Verona incappa in un'altra sconfitta: 2-1. Mihajlovic lancia Eto'o titolare, ma a colpire sono subito i padroni di casa con il gol di Izco (2'): Viviano beffato da una deviazione. I blucerchiati faticano e Wszolek regala a Meggiorini la palla del 2-0 al 39'. Nella ripresa entra anche Muriel, ma solo nel finale la Samp accorcia il risultato: il colombiano trova la rete, inutile, al 92'.

ROMA-EMPOLI 0-0

La Roma conferma il suo inizio di 2015 in frenata e incamera solo un grigio pareggio casalingo contro il "derelitto" Parma. All'Olimpico i giallorossi non vanno oltre lo 0-0, costruendo ben poche occasioni da rete al termine di una partita giocata a ritmi bassi in cui gli ospiti corrono davvero pochi rischi. Palo di Cole nel finale. Opaco debutto di Doumbia, mentre anche il rientro di Gervinho non porta i frutti sperati. E la Juve ringrazia.



ATALANTA-INTER 1-4

Atalanta-Inter 1-4. Nel segno di Fredy Guarin: un rigore procurato, due bellissimi gol e un assist da parte del colombiano. L'Inter stravince a Bergamo coi gol di Shaqiri al 2', su calcio di rigore, il pari di Moralez al 27', poi la rete di Guarin al 37' e nella ripresa ancora Guarin al 18', infine Palacio al 27'. L'Atalanta ha giocato in dieci dall'8 st per l'espulsione (doppio giallo) di Benalouane.



UDINESE-LAZIO 0-1

Dopo una settimana infernale, la Lazio ritrova il sorriso battendo 1-0 l'Udinese al Friuli: decide un rigore a cucchiaio dell'ex fischiato Candreva, concesso per fallo di Wague su Klose. Decisione contestatissima da parte dei friulani. Nella ripresa Felipe Anderson spreca la palla del 2-0 dopo il miracolo di Karnezis su Candreva. Pressing finale dei friulani: Berisha salva su Badu e Guilherme. Record amaro per Di Natale: 407a presenza in bianconero.



GENOA-VERONA 5-2

Trascinato da un incontenbile Niang, il Genoa batte 5-2 a Marassi il Verona e rimane agganciato al treno Europa League. Parte subito forte il Grifone, che passa al 10' con un'autorete di Agostini e raddoppia 2' dopo con il primo gol in Serie A dell'ex Milan. Toni prova a scuotere i suoi (20'), ma Niang firma la doppietta. Nella ripresa Toni riapre la gara (12'), Gomez prende un palo clamoroso, Bertolacci cala il poker (20') e Perotti fa cinquina (41').



TORINO-CAGLIARI 1-1

Dopo quattro vittorie consecutive, il Torino rallenta la corsa e non va oltre il pareggio nel match casalingo contro il Cagliari. All'Olimpico finisce 1-1 al termine di un partita che si decide tutta in un minuto. Donsah, con un destro sul primo palo, sblocca la gara al 34'; la replica dei granata è istantanea e porta la firma di El Kaddouri, che raccoglie una respinta della difesa sarda e infila Brkic (35').



MILAN-EMPOLI 1-1

Un Milan piccolo, confuso e fischiato non va oltre il pari con l'Empoli a San Siro. La partita che doveva segnare la ripartenza dei rossoneri conferma invece quanto la squadra di Inzaghi abbia perso equilibrio, forza e pericolosità. Dopo il vantaggio sofferto e fortunato di Destro in chiusura di primo tempo, è di Maccarone il pari dell'Empoli al 69esimo: 1-1 che il Milan, in nove per l'espulsione di Diego Lopez e il ko di Paletta, tiene a fatica.



PALERMO-NAPOLI 3-1

Nel secondo anticipo della 23.ma giornata, il Palermo affonda il Napoli e con 33 punti si avvicina alla zona Europa. Al Barbera finisce 3-1 per i rosanero, che - complice un errore di Rafael - aprono le danze con Lazaar al 14'. Il bis è opera di Vazquez (36'), mentre Rigoni chiude di fatto la partita al 65'. Nel finale arriva l'inutile rete di Gabbiadini (82'). La squadra di Benitez viene avvicinata dalla Fiorentina, ora a -4.



SASSUOLO-FIORENTINA 1-3

Nel primo anticipo della 23a giornata di Serie A, la Fiorentina vince 3-1 a Reggio Emilia il Sassuolo e continua a sperare nel terzo posto. Il primo tempo è un monologo fiorentino, con Salah e Babacar sugli scudi: un gol e un assist a testa tra il 30' e il 32'. L'attaccante senegalese cala il tris al 17' della ripresa, cinque minuti dopo Berardi rende meno amaro il passivo. Il Sassuolo cade dopo 8 risultati utili consecutivi.