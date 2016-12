Serie A: le emozioni e i gol della ventiseiesima giornata

22:56 - JUVENTUS-SASSUOLO 1-0

Missione compiuta per la Juve nel posticipo che chiude la 26.ma giornata di Serie A. Allo Stadium la squadra di Allegri vince 1-0 col Sassuolo e va a + 11 dalla Roma, mettendo una seria ipoteca sullo scudetto. Primo tempo difficile per i bianconeri, che faticano a manovrare e sbattono contro i neroverdi. Nella ripresa poi decide il match una perla dal limite di Pogba all'82'. Nel finale spazio anche per Barzagli dopo il lungo stop.



LAZIO-FIORENTINA 4-0

Nel posticipo della 26.ma giornata, la Lazio travolge la Fiorentina 4-0 e centra la quarta vittoria consecutiva, che le consente di salire al terzo posto a pari punti con il Napoli. All'Olimpico è uno show degli uomini di Pioli, che sbloccano la gara dopo sei minuti con un destro di Biglia dalla distanza. I biancocelesti trovano il bis nella ripresa con un rigore di Candreva (65') e chiudono i conti grazie alla doppietta di Klose (75' e 85').



NAPOLI-INTER 2-2

Nel primo posticipo della 26a giornata di Serie A, emozionante pareggio 2-2 tra Napoli e Inter. Al San Paolo tutti i gol nella ripresa: apre Hamsik al 6' (zuccata vincente) e raddoppia Higuain, con un destro al giro al 18'. Mancini mette Hernanes e cambia modulo, passando al 4-2-3-1. Palacio accorcia dopo una mischia (27') e si procura il rigore al 41' che Icardi trasforma con un delizioso cucchiaio. Il pareggio serve a poco a entrambe le squadre.

CHIEVO-ROMA 0-0

Chievo-Roma 0-0. Emozioni al minimo, palle-gol vicine allo zero e per la squadra di Garcia l'ennesimo pareggio, specchio fedele della partita: nel 2015, su 10 partite, 2 vittorie e 8 pareggi. Lontanissima, oramai, l'idea-scudetto e la delusione da dipingere come tale. Per il Chievo un punto verso la salvezza e la drammatica immagine dell'infortunio di Mattiello dopo 17 minuti: frattura alla gamba destra.



UDINESE-TORINO 3-2

L'Udinese esce dal tunnel e batte 3-2 il Torino. Al "Friuli" i granata sembrano avere la testa allo Zenit, anche se vanno in vantaggio con Quagliarella al 15'. La squadra di Stramaccioni pareggia al 17' con Di Natale e sorpassa al 25' con un'autogol di Molinaro. La gara sembra chiusa al 4' della ripresa, quando Wague trafigge Padelli. Poi, però, un tiro (deviato da Piris) di Benassi riapre i giochi, anche se la diga bianconera regge nel finale.



EMPOLI-GENOA 1-1

Nessun vincitore né vinto al Castellani nella sfida tra Empoli e Genoa terminata 1-1. Le due squadre si sono divise il predominio territoriale creando occasioni un tempo ciascuno complice anche il vento a favore. Meglio i rossoblù nel primo tempo, in vantaggio con Niang al 27' con un bel diagonale. Nella ripresa la reazione dell'Empoli che firma il pari con Barba al 66' da azione d'angolo. Nel finale Perin salva su Maccarone.



PARMA-ATALANTA 0-0

Tanta voglia, tanto cuore. Al Tardini il Parma torna in campo dopo due gare rinviate per le note vicende societarie e riparte da uno 0-0 contro l'Atalanta del nuovo tecnico Reja. Meglio i gialloblù di Donadoni, che al 34' sfiorano i vantaggio con Mariga. Nella ripresa bravo il portiere ospite Sportiello su Coda lanciato a rete e ad alzare in angolo il tentativo dello stesso attaccante. Reja espulso al 19' per proteste, rosso a Rodriguez nel finale.



CESENA-PALERMO 0-0

Nell'anticipo dell'ora di pranzo, Cesena e Palermo non vanno oltre lo 0-0 al termine di una partita noiosa, brutta, senza la minima emozione. al Manuzzi, i romagnoli provano a spingere ma non riescono a sfondare, mentre la squadra di Iachini non va mai vicino al gol in tutta la gara. La banda di Di Carlo sale a 20 punti e aggancia il Cagliari in classifica; per i rosanero i punti sono 35, come il Milan.



MILAN-VERONA 2-2

Ancora un mezzo passo falso per il Milan di Inzaghi nell'anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. I rossoneri non sono andati oltre il 2-2 interno contro il Verona e la panchina del tecnico resta in bilico. Botta e risposta tra Toni e Menez dal dischetto nel primo tempo. Al rientro in campo Mexes propizia l'autorete di Tachtsidis che poco dopo colpisce la traversa. Al 94' Nico Lopez, entrato da poco, firma il pareggio.



SAMPDORIA-CAGLIARI 2-0

Nell'anticipo della 26.ma giornata, la Sampdoria supera il Cagliari e centra così la seconda vittoria di fila. A Marassi finisce 2-0 per la squadra di Mihajlovic, che sblocca la gara al 33' grazie a un colpo di testa di De Silvestri. Il bis è opera di Eto'o, che nella ripresa (72') firma il primo gol con la maglia blucerchiata. Si mette male per i sardi, che chiudono in 10 (espulso Avelar all'82') e restano terzultimi con 20 punti.