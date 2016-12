Serie A: le emozioni e i gol della ventiquattresima giornata

20:28 - SAMPDORIA-GENOA 1-1

Pari spettacolare a Marassi. Sampdoria e Genoa, nel recupero della 24esima giornata, non vanno oltre l'1-1 ma regalano un derby avvincente, ricco di occasioni da una parte come dall'altra. Soprattutto nel primo tempo che vede il Genoa passare in vantaggio al 17esimo con Iago Falque e la Samp trovare il pareggio con Eder due minuti più tardi. Nel finale di partita grande occasione per i blucerchiati con Obiang e poi traversa rossoblù con Kucka.



CAGLIARI-INTER 1-2

L'Inter passa 2-1 al Sant'Elia e centra la terza vittoria di fila in campionato. Nel primo tempo è un monologo nerazzurro, ma Podolski sbaglia tutto. La gara si sblocca a inizio ripresa grazie a Kovacic (2'), poi i sardi mettono alle corde i nerazzurri salvati da un grande Carrizo. Nel momento migliore dei padroni di casa Icardi trova una magia (23'), ma un autogol di Carrizo su tiro di Longo riapre la gara al 33'. L'Inter sale a quota 35 punti.



NAPOLI-SASSUOLO 2-0

Il Napoli fatica per un tempo, ma poi piega la resistenza di un Sassuolo volenteroso quanto sfortunato. Al San Paolo gli azzurri si impongono 2-0 e si portano a -3 dal secondo posto della Roma. Dopo un primo tempo in cui Di Francesco perde Antei e Cannavaro per infortunio, nella ripresa è un gol di Zapata al 16', su azione insistita, a sbloccare il match. Poi Hamsik lo chiude al 25', giusto un minuto prima del rosso a Mertens, appena entrato.





FIORENTINA-TORINO 1-1

Nel posticipo della 24.ma giornata, la Fiorentina pareggia in casa contro il Torino e scivola al quinto posto in classifica, a un punto dalla Lazio. Al Franchi finisce 1-1 al termine di un match che comincia con l'errore dal dischetto di Babacar (rigore parato da Padelli al 10') e finisce con le due reti che decidono la sfida: Salah sblocca il risultato all'85', ma la squadra di Ventura replica all'87' con Vives.



VERONA-ROMA 1-1

Non accenna a riprendere la corsa a pieno ritmo la Roma di Rudi Garcia che a Verona, contro l'Hellas, non è andata oltre l'1-1 portando a nove i punti di ritardo sulla Juventus capolista. Roma in vantaggio al 26' con un destro dalla distanza di Totti che sorprende Benussi, ma raggiunta al 38' da un colpo di testa di Jankovic sugli sviluppi di un angolo. Nella ripresa Torosidis evita la sconfitta, ma sono sei i pareggi nelle ultime otto partite.



MILAN-CESENA 2-0

Missione compiuta. A San Siro il Milan batte il Cesena 2-0 e riprende la difficile corsa verso l'Europa. Gara ordinata per i rossoneri, che al 22' sbloccano il match con un rasoterra di Bonaventura. Sul finire del primo tempo Abbiati salva il risultato su De Feudis. Poi nella ripresa il Cesena prova ad agguantare il pari, ma è ancora il Milan ad andare vicino al gol (palo di Bonaventura). Nel finale poi Pazzini firma il raddoppio su rigore.



LAZIO-PALERMO 2-1

Con un eurogol di Candreva la Lazio batte 2-1 il Palermo in rimonta all'Olimpico e vola a quota 40 in classifica. Al 26' vantaggio ospite: erroraccio di Mauricio, palla a Quaison per Dybala che batte Marchetti. Al 33' il pareggio di Mauri su assist di Cataldi. Forcing Lazio nella ripresa e pioggia di occasioni: Mauri, Candreva, Keita al 33' ci pensa il numero 87 di Pioli a firmare la rete decisiva. Poi si fa male esultando. Ma è comunque festa.





EMPOLI-CHIEVO 3-0

Successo pesantissimo per l'Empoli, che al "Castellani" vince un importante scontro in chiave salvezza. I toscani superano per 3-0 il Chievo e si portano momentaneamente a +7 sul terzultimo posto in classifica. Una partita dominata dalla squadra di Sarri, che va in vantaggio già al 22' con un perfetto colpo di testa di Rugani. Nella ripresa Maccarone firma la doppietta personale al 2' (destro da centro area) e al 22' (rasoterra incrociato).



JUVENTUS-ATALANTA 2-1

Vittoria in rimonta per la Juventus nel primo anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Allo Stadium, i bianconeri hanno superato 2-1 l'Atalanta portandosi momentaneamente a +10 in classifica sulla Roma. Orobici in vantaggio al 25' con un colpo di testa di Migliaccio, ma raggiunti al 39' da un tocco in mischia di Llorente dopo un miracolo di Sportiello. A decidere il match è però Pirlo al 45' con un destro all'incrocio da trenta metri.