Serie A: le emozioni e i gol della ventiduesima giornata

19:57 - PARMA-CHIEVO 0-1

Nemmeno l'arrivo del nuovo patron Manenti porta fortuna al Parma. Nel recupero della 22.a giornata, a tre giorni dal rinvio per neve, il Chievo sbanca il Tardini 1-0 grazie ad una punizione di Zukanovic: decisiva però l'eccessiva espulsione comminata da Rocchi a Galloppa alla mezzora, per doppia ammonizione. La squadra di Donadoni resta all'ultimo posto a 9 punti; quella di Maran, invece, sale a 21 e scavalca il Cagliari portandosi in zona salvezza.

LAZIO-GENOA 0-1

Nel posticipo della 22.ma giornata, il Genoa vince in casa della Lazio e sale a 32 punti, tre in meno della Sampdoria (quinta). All'Olimpico finisce 1-0 per il Grifone, che passa grazie a un rigore di Perotti (30') fischiato per fallo di Marchetti (espulso nell'occasione) su Niang. I biancocelesti - al secondo k.o. di fila - sfiorano il gol con Biglia e Mauri, ma le loro conclusioni finiscono sul palo. Il Napoli, terzo, è ora a +8.



INTER-PALERMO 3-0

Dopo tre ko consecutivi l'Inter ritrova la vittoria contro il Palermo. Nel gelo di San Siro una partita ricca di emozioni aperta nel primo tempo dal gol di Guarin, vantaggio nerazzurro cui i siciliani hanno risposto con l'occasione sbagliata da Rigoni. Nella ripresa, per il Palermo, un palo di Vasquez e un errore clamoroso di Dybala prima dei due legni nerazzurri colpiti da Icardi e Ranocchia. Proprio di Icardi, poi, la doppietta per il 3-0 finale.



CAGLIARI-ROMA 1-2

La Roma rialza la testa. Dopo quattro pareggi in campionato e la sconfitta con conseguente eliminazione in Coppa Italia, aCagliari la squadra di Garcia torna a vincere: 2-1. Il vantaggio giallorosso arriva al 38' con Ljajic, servito con uno splendido cucchiaio dalla sorpresa Verde. Nella ripresa sardi alla ricerca del pari: Cop si divora il gol dell'1-1 poi ecco il raddoppio di Paredes. In pieno recupero Mpoku accorcia ma non c'è più tempo.



NAPOLI-UDINESE 3-1

Il Napoli c'è e non si si ferma. Gli uomini di Benitez battono 3-1 in casa l'Udinese e consolidano il terzo posto in classifica. Azzurri sempre con la gara in pugno: vantaggio dopo appena 8 minuti grazie a Mertens. Al 21' è Gabbiadini a raddoppiare. Friulani pericolosi in varie occasioni, tanto che accorciano con Thereau. E' lo stesso francese, nella ripresa, a chiudere i giochi: sua l'autorete al 59'. Roma sempre a +4.



EMPOLI-CESENA 2-0

Dopo nove gare senza vittorie, l'Empoli torna al successo nello scontro salvezza contro il Cesena e inguaia i romagnoli che rimangono al penultimo posto. Al Castellani finisce 2-0, grazie a un gol per tempo. Alla mezzora apre Maccarone, il migliore in campo, bravo a girarsi e beffare Leali in diagonale. Al 12' della ripresa arriva il raddoppio dei toscani con Signorelli, titolare in extremis per l'infortunio di Vecino.



SAMPDORIA-SASSUOLO 1-1

Solo un punto per la Sampdoria, che nella 22.ma giornata di campionato pareggia in casa contro il Sassuolo. A Marassi finisce 1-1 al termine di un match molto combattuto ma poco spettacolare. Acerbi, con un'incornata, sblocca la partita dopo due minuti ma la replica dei blucerchiati è immediata e arriva al 9': Soriano crossa al centro per Eder, che di testa infila la palla all'angolino. La banda di Mihajlovic sale a quota 35 punti.



FIORENTINA-ATALANTA 3-2

Fa festa la Fiorentina che torna a vincere in campionato dopo due pareggi: Atalanta battuta 3-2. La formazione di Montella fatica, ma alla fine gioisce grazie al gol di Pasqual a due minuti dal novantesimo. Spettacolo al Franchi con gli ospiti in vantaggio all'8' con Zappacosta e poi raggiunti da Basanta al 19'. Nella ripresa grande rete di Diamanti (76') e momentaneo 2-2 firmato da Boayke sette minuti più tardi.



JUVENTUS-MILAN 3-1

Non si ferma la cavalcata della Juventus in testa alla classifica di Serie A. Nell'anticipo serale della 22.ma giornata, i bianconeri hanno superato 3-1 il Milan allo Stadium portandosi momentaneamente a +10 sulla Roma. Vantaggio di Tevez al 15' dopo una fuga in solitario nella metà campo del Milan. Il pareggio di Antonelli (28') dura solo tre minuti per il gol di Bonucci (31') entrambi da corner. Nella ripresa il tris di Morata al 65'.



VERONA-TORINO 1-3

Nel primo anticipo della 22a giornata di Serie A, il Torino passa 3-1 al Bentegodi contro il Verona e ora mette nel mirino la zona Europa League. A sbloccare la gara è Martinez al 32'. La manovra dei veneti è prevedibile e il Toro raddoppia al 5' st con Quagliarella che realizza dagli 11 metri. Tardivo il gol di Toni (38' st), chiude El Kaddouri nel recupero. Per i granata è la 4a vittoria di fila, evento che non si verificava dal 1978.