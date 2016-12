Serie A: le emozioni e i gol della ventesima giornata

23:02 - NAPOLI-GENOA 2-1

Vince ancora il Napoli di Benitez nel posticipo della ventesima giornata di Serie A. Trascinati dal solito Pipita Higuain, gli azzurri hanno battuto 2-1 al San Paolo un Genoa coriaceo e sfortunato. Proteste rossoblù per i due gol del Napoli. Al 7' Higuain è in fuorigioco, poi al 74' trova il raddoppio dal dischetto per un rigore dubbio. Per il Genoa, che non vince da sei partite, momentaneo pareggio di Iago Falque al 56'.

EMPOLI-UDINESE 1-2

Bel successo dell'Udinese che s'impone a Empoli: al Castellani finisce 2-1 per i friulani. Ci pensa il grande ex Di Natale a sbloccare l'incontro, quindi un rigore dubbio di Saponara sigla il momentaneo pareggio. Nella ripresa è un fortunoso tiro-cross di Widmer a decidere l'incontro: nel finale rosso a Kone, ma i toscani non trovano il 2-2. I ragazzi di Stramaccioni salgono a quota 27, agganciando il Palermo e portandosi a +1 su Inter e Milan.

FIORENTINA-ROMA 1-1

Nel posticipo della 20a giornata di serie A, la Roma rallenta ancora la corsa scudetto pareggiando per 1-1 sul campo della Fiorentina: la Juventus vola a +7. Al Franchi il primo tempo è di marca toscana, che trovano il vantaggio al 19' con un piatto di Gomez che intercetta un tiro di Pizarro. Nella ripresa scende in campo una Roma diversa: Iturbe si scatena e serve all'ex Ljajic la palla del pareggio al 4'. Viola a -3 dalla zona Champions.

JUVENTUS-CHIEVO 2-0

Alla Juve serve un'ora per riuscire a piegare il Chievo e tenere a bada le speranze della Roma. Allo "Stadium" i bianconeri soffrono l'organizzazione dei veronesi per più di un tempo, prima di imporsi per 2-0. Così serve una magia di Pogba, che al 15' della ripresa infila la porta con un missile di sinistro dopo l'elastico, suo marchio di fabbrica. Poi al 28' Lichtsteiner chiude i conti dopo un'altra giocata del francese. Palo di Schelotto nel finale.



INTER-TORINO 0-1

Inter-Torino 0-1. Un clamoroso epilogo e una clamorosa delusione per l'Inter di Mancini e Thohir. Ha vinto il Torino con il gol di Moretti al 94', l'ultimo minuto di recupero. Colpo di testa su calcio d'angolo e così il Toro si porta a casa tre punti trionfali, mentre per l'Inter comincia un terribile momento: dallo 0-0 di Empoli e questo inatteso tonfo casalingo. Sogno-Champions, lasciamo perdere.



SAMPDORIA-PALERMO 1-1

Inizia con un punto sofferto il girone di ritorno della Samp. Al Ferraris, davanti al nuovo arrivato Eto'o, la squadra di Mihajlovic pareggia 1-1 con il Palermo, ma aggancia al terzo posto la Lazio. Primo tempo di marca blucerchiata, con Eder che sblocca la partita al 6'. Ripresa tutta rosanero: Vazquez pareggia al 49', poi l'arbitro non vede un gol regolare di Morganella, scatenando le ire della panchina siciliana.



PARMA-CESENA 1-2

Colpo del Cesena che batte 2-1 il Parma al Tardini e tiene accese le speranze salvezza. Sembrano ormai condannati invece i gialloblù di Donadoni, ultimi a -9 dal quart’ultimo posto e alla 16esima sconfitta in 20 giornate. In vantaggio al 21’ grazie a un bel destro a giro di Pulzetti, il Cesena si fa raggiungere al 75’ complice una clamorosa autorete di Cascione. Il gol partita dei romagnoli arriva all’89’ e porta la firma di Alejandro Rodriguez.



VERONA-ATALANTA 1-0

Il Verona si aggiudica lo scontro salvezza contro l'Atalanta. Al Bentegodi decide all'8' della ripresa Saviola su assist di Lazaros. Primo tempo senza sussulti, a parte un tentativo di Saviola di testa respinto coi piedi di Sportiello. All'inizio del secondo arriva il gol-partita dei padroni di casa. Toni e poi Lazaros mettono a dura prova il portiere dei bergamaschi, che resiste. Forcing finale degli ospiti, con Biava che sfiora il pari di testa.



LAZIO-MILAN 3-1

Troppo forte la Lazio per il Milan di un Pippo Inzaghi sempre più inguaiato. Nell'anticipo serale della ventesima giornata di Serie A, i biancocelesti si impongono 3-1 vendicando il risultato dell'andata. All'ormai solito vantaggio-lampo di Menez (4'), bravo ad approfittare dell'errore di Basta, rispondono Parolo e Klose nella ripresa. La doppietta del centrocampista rilancia la Lazio nella corsa al terzo posto. Nel finale espulso Mexes.



CAGLIARI-SASSUOLO 2-1

Il Cagliari comincia nel migliore dei modi il girone di ritorno, battendo al Sant'Elia per 2-1 il Sassuolo. Padroni di casa avanti al 20': Rossettini batte di testa Consigli. Il tridente del Sassuolo Berardi-Zaza-Sansone non punge. Entra Floro Flores, gli ospiti crescono e trovano il pari al 76' grazie a un autogol di Rossettini. Il Cagliari trova il gol vittoria 3' dopo con il primo centro in serie A di Cop. Sardi al quartultimo posto.