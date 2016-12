Serie A: le emozioni e i gol della undicesima giornata

22:50 - ROMA-TORINO 3-0

Con il 3-0 al Torino la Roma si mette alle spalle le sconfitte contro Napoli e Bayern e risponde alla Juve riportandosi a -3 punti. Nel posticipo dell'undicesima giornata di Serie A i giallorossi hanno vita facile contro i granata: Torosidis sblocca il risultato all'8' poi il raddoppio porta la firma di Keita al 27'. Nella ripresa Ljajic arrotonda il risultato con un tiro all'incrocio. Nel finale Strootman in campo dopo otto mesi dall'infortunio.

INTER-VERONA 2-2

Non è arrivata la vittoria nel posticipo dell'undicesima giornata di Serie A per l'Inter di Mazzarri. A San Siro, i nerazzurri vengono raggiunti sul 2-2 dal Verona all'89' in gol con Nico Lopez. Iniziale vantaggio di Toni al 10', rimontato dalla doppietta di Icardi al 18' e al 48' sempre su assist di Palacio. Handanovic para un rigore a Toni al 52', ma l'Inter resta in dieci per l'espulsione di Medel. Nel finale Lopez trova il guizzo.

FIORENTINA-NAPOLI 0-1

Fiorentina-Napoli 0-1. Decide Higuain al 17' st, con una prodezza delle sue. E con questa vittoria il Napoli completa la rincorsa al terzo posto solitario, a meno 7 dalla Juventus. Successo meritato, la squadra di Benitez ha fatto qualcosa in più della Fiorentina, che al 35' st ha colpito la traversa con Mario Gomez. Brutto infortunio per Insigne, uscito dopo 20': problemi al ginocchio destro.



JUVENTUS-PARMA 7-0

Ventiquattresima vittoria consecutiva in campionato della Juventus allo Stadium. Uno score incredibile quello dei bianconeri, ancora una volta devastanti davanti al proprio pubblico: ultima vittima il Parma, umiliato con un pesantissimo 7-0. Troppo ampia la disparità tra le due squadre in campo, con gli uomini di Allegri che non hanno mai corso rischi: per la Juve doppiette di Llorente, Tevez e Morata, in rete anche Lichtsteiner.



EMPOLI-LAZIO 2-1

Si interrompe a Empoli la corsa Champions della Lazio, che cade 2-1 al 'Castellani'. Dopo tre occasioni in avvio di partita (con Candreva, Djordjevic e Parolo), la partita si spegne fino ai primi minuti della ripresa. Ma è l'Empoli a colpire: al 7' Barba svetta in anticipo su Cavanda e Ciani e sblocca il match. Al 10' Maccarone raddoppia su uno schema da punizione. Djordjevic accorcia (22'), ma per i biancocelesti arriva il ko dopo 45 giorni.



CHIEVO-CESENA 2-1

Nella 11.a giornata di A il Chievo batte 2-1 il Cesena e conquista tre punti pesantissimi per la corsa alla salvezza. Dopo un primo tempo senza molte emozioni Maran fa la scelta giusta e affianca Pellissier a Paloschi. Ed è proprio grazie al gol dell'aostano che il Chievo si porta in vantaggio. Sembra tutto finito ma il Cesena acchiappa il pareggio con Duric. Ma è ancora Pellissier che di testa trova il gol della vittoria. Maran sorride, Bisoli no.



PALERMO-UDINESE 1-1

Tanti rimpianti e un solo punto per il Palermo nella gara casalinga con l'Udinese, che trova subito il vantaggio con Thereau, ma poi pensa quasi solo a difendersi. Il Palermo invece spinge, trova il pareggio con un rigore trasformato da Dybala al 42' e spreca l'occasione dell'1-2 fallendo il secondo penalty con Vazquez al 9' della ripresa. I rosanero insistono e Dybala sfiora due volte il raddoppio (al 38' centra il palo con una "spizzata" di testa), ma il risultato non cambia. Espulso Stankovic, vice di Stramaccioni.



CAGLIARI-GENOA 1-1

Prosegue la striscia dei risultati utili del Genoa, che ringrazia Perin e sale a 19 punti in classifica. Nel lunch match dell'11.ma giornata, al Sant'Elia la squadra di Gasperini pareggia 1-1 col Cagliari. Farias segna il primo gol in Serie A e sblocca la partita al 16' in contropiede. Nella ripresa il Grifone pareggia poi i conti al 53' grazie a un'autorete di Rossettini. Al 75' Perin para un rigore ad Avelar. Espulso Sturaro.



SAMPDORIA-MILAN 2-2

Finisce in parità l'anticipo serale dell'undicesima giornata di Serie A. A Genova, Sampdoria e Milan si sono sfidate a viso aperto dividendosi la posta in palio con un divertente 2-2. Rossoneri in vantaggio al 10' con El Shaarawy, tornato al gol 622 giorni dopo l'ultima volta. Il pari della Samp arriva al 46' con una spaccata di Okaka, raddoppiata da Eder al 51'. Al 64' Menez pareggia dal dischetto fissando il 2-2. Espulso Bonera.



SASSUOLO-ATALANTA 0-0

Nell'anticipo dell'undicesima giornata di campionato, finisce senza reti il match tra Sassuolo e Atalanta, che non spingono mai sull'acceleratore e archiviano uno 0-0 noioso e scarso d'emozioni. La squadra di Di Francesco - salita a quota 12 punti - ha una buona occasione al 45' con Berardi (parata di Sportiello), mentre i bergamaschi (ora a 10 punti) colpiscono un palo con Raimondi al 28' della ripresa.