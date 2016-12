Serie A: le emozioni e i gol della settima giornata

GENOA-EMPOLI 1-1 Calcio e forti emozioni a Genovanel primo match dopo l'alluvione del 9 ottobre. A Marassi Genoa-Empoli finisce 1-1. Un gol per tempo. Al 14' Bertolacci batte Bassi con un sinistro dal limite. Al 78' poi Tonelli segna in mischia toccando la palla con un braccio tra le proteste. Prima della gara, i familiari di Antonio Campanella, l'infermerie ucciso dalla piena del Bisagno, hanno depositato sul terreno di gioco una corona di fiori.

INTER-NAPOLI 2-2

Poche emozioni fino all'ottantesimo minuto, poi i fuochi d'artificio finale. Il posticipo della settima giornata di Serie A tra Inter e Napoli finisce 2-2, con un botta e risposta negli ultimi dieci minuti. Al vantaggio di Callejon arrivato per un errore di Vidic in mezzo all'area, risponde Guarin due minuti dopo l'ingresso in campo. Sempre lo spagnolo sigla il vantaggio al 90', ma un colpo di testa di Hernanes al 92' fissa il pareggio.

VERONA-MILAN 1-3

Verona-Milan 1-3. Nel segno di Keisuke Honda, fenomeno del Milan di Pippo Inzaghi e protagonista al Bentegodi con due gol d'autore. Apre le marcature il brasiliano Marques al 21', con una clamorosa autorete. Al 27' il gol di Honda in contropiede e all'11' st, ancora in contropiede, il bis del giapponese. Nel finale, gol di Nico Lopez al 42' st. Il Milan sale a 14 punti: la zona-Champions si avvicina.



CAGLIARI-SAMPDORIA 2-2

Nella settima giornata di Serie A il Cagliari trova il pari contro la Sampdoria, fermando la corsa in campionato degli uomini di Mihajlovic. I blucerchiati vanno in vantaggio nel primo tempo con Gabbiadini e Obiang. Ma i sardi hanno più spinta e con Ibarbo steso da Cacciatore trovano un rigore e la superiorità numerica. Dal dischetto va Avelar che trova l'1-2. Ci pensa poi il bomber di Zeman, Sau, a riportare il punteggio in parità.



TORINO-UDINESE 1-0

Un colpo di testa di Quagliarella permette al Torino di superare per 1-0 un'Udinese poco incisiva e di prendere ossigeno in classifica. Ad un primo tempo di studio (si segnala solo un palo di Vives al 35') si contrappone una ripresa più vivace e con squadre più lunghe. Ad approfittarne sono i granata, che prima si rendono pericolosi con Amauri e poi affondano con Quagliarella (61'). Inutili i tentativi finali dei bianconeri.



PALERMO-CESENA 2-1

Soffre ma vince il Palermo di Iachini, che conquista la prima vittoria e lascia l'ultimo posto. Gran primo tempo dei rosanero, assoluti padroni del campo grazie anche a un Cesena rinunciatario. Primo gol di Dybala al 32' con un gran sinistro a giro dopo uno scambio con Vazquez. Un'ingenuità di Andelkovic (trattenuta su Magnusson) regala un penalty che il neo entrato Rodriguez trasforma. Finale convulso con rete di testa. su angolo, di Gonzalez al 92'.



ATALANTA-PARMA 1-0

Vittoria all'ultimo respiro per l'Atalanta che ritrova i 3 punti tra le mura di casa grazie a una rete di Boakye. I nerazzurri cominciano la partita con il piglio giusto mettendo alle strette il Parma nel primo quarto d'ora. Dopo una timida reazione degli ospiti la gara si assesta su binari chiari e le emozioni si contano col contagocce. Assedio finale dell'Atalanta coronato dal gol allo scadere di Boakye.



FIORENTINA-LAZIO 0-2

Nell'anticipo delle 12:30, la Lazio sbanca il campo della Fiorentina e conquista la terza vittoria consecutiva, che spinge i biancocelesti nella parte alta della classifica. Al Franchi finisce 2-0 per la squadra di Pioli, che sblocca la gara al 35' con Djordjevic (assist di Candreva) e chiude i conti al 91', in contropiede, con Lulic (altro assist di Candreva). Aquilani, in rovesciata, colpisce un palo a inizio ripresa (51').



SASSUOLO-JUVE 1-1

Un gol di Zaza rallenta la marcia della Juve, che al Mapei Stadium non va oltre l'1-1 contro il Sassuolo. Succede tutto nel primo tempo: gli emiliani scattano bene e passano al 13' con il centravanti della Nazionale. Ma i bianconeri si organizzano e trovano il pari con Pogba al 18'. Prima dell'intervallo Consigli compie due miracoli su Pogba e Tevez. La Juve sfiora il vantaggio anche nella ripresa con Coman, ma finisce pari: la Roma torna a -1.



ROMA-CHIEVO 3-0

Nel primo anticipo della settima giornata di Serie A, la Roma supera senza problemi il Chievo per 3-0 e rosicchia due punti in classifica alla Juve, fermata sul pareggio dal Sassuolo: ora i giallorossi sono a -1. All'Olimpico finisce 3-0 per la banda di Garcia, che archivia il match nel primo tempo: Destro sblocca il risultato con un colpo di testa (4'), Ljajic infila il raddoppio al 25' e Totti chiude i conti su calcio di rigore (33').