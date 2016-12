Serie A: le emozioni e i gol della sesta giornata

11:42 - FIORENTINA-INTER 3-0

Crolla nuovamente l'Inter di Mazzarri nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Al Franchi, la Fiorentina di Montella si impone 3-0 superando proprio i nerazzurri in classifica salendo a quota 9 punti. Vantaggio viola con un eurogol di Babacar al 7', imitato al 19' da un destro a giro di Cuadrado che fredda Handanovic. La reazione dell'Inter non c'è e la Fiorentina cala il tris con Tomovic al 76' con un'azione solitaria sulla destra.



NAPOLI-TORINO 2-1

Il Napoli coglie il secondo successo consecutivo in campionato (terza vittoria in una settimana contando anche l'Europa League) e torna finalmente ad avvicinarsi alle zone alte di classifica. Tre punti, quelli guadagnati contro il Torino, arrivati grazie ad una rimonta che ha mostrato il carattere degli uomini di Benitez: dopo il vantaggio del Toro - bellissimo gol dell'ex Quagliarella - nella ripresa le reti decisive di Insigne e Callejon.





JUVENTUS-ROMA 3-2

Rigori contestati, espulsioni, colpi proibiti: succede di tutto nel big match tra Juve e Roma. Allo Stadium, i bianconeri vincono 3-2 e volano a +3 sui giallorossi, per la prima volta ko in stagione. Tevez sblocca su rigore (27'), Totti replica dagli 11 metri (32') prima del gol di Iturbe, che per un attimo porta in vantaggio Garcia (44'). Un altro rigore di Tevez vale il 2-2 (47'), poi Bonucci decide all'86'. Espulsi Garcia, Manolas e Morata.



LAZIO-SASSUOLO 3-2

Grande pomeriggio di calcio all'Olimpico. La Lazio centra la seconda vittoria consecuitva, battendo 3-2 il Sassuolo. Padroni di casa in avanti al 9' con Mauri. Il raddoppio arriva al 25' grazie a Djordjevic. Un minuto dopo (26'), gli ospiti accorciano le distanze con Berardi. La Lazio trova il 3-1 con un ottimo Candreva al 35' e Berardi, ancora, fissa il risultato sul 3-2 al 50' su rigore. Espulsi Cana e Peluso.

PARMA-GENOA 1-2

Il Genoa conquista all'ultimo respiro la vittoria al "Tardini". Contro il Parma finisce 2-1 una partita decisa nel secondo tempo. La squadra di Gasperini va in vantaggio con un gol di Perotti all'8' della ripresa, ma subito dopo resta in dieci per il doppio giallo a Roncaglia. A questo punto gli emiliani aumentano il forcing e impattano il match con un gol di Coda al 22'. Sembra finita e invece Matri al 93' punisce la difesa di casa.

UDINESE-CESENA 1-1

Beffa clamorosa per l'Udinese di Stramaccioni, che al 90' subisce la rimonta del Cesena e cede il terzo posto in classifica: 1-1. Primo tempo di marca ospite: Karnezis, però, è straordinario su Marilungo e Brienza. Bruno Fernandes subentra all'infortunato Kone e diventa protagonista nella ripresa: al 17' dribbling su Capelli e saetta vincente. Nel finale l'arbitro assegna un rigore al Cesena per fallo di Widmer su Rodriguez: Cascione fa centro.



SAMPDORIA-ATALANTA 1-0

La Sampdoria non si ferma più. I blucerchiati battono 1-0 l'Atalanta nella sesta giornata di campionato e salgono al terzo posto in classifica. A segno Gabbiadini al 35': dopo il derby, l'attaccante decide anche la gara contro i nerazzurri. La sconfitta di Marassi certifica la crisi della squadra di Colantuono, alla quarta sconfitta consecutiva. I nerazzurri restano inchiodati al quartultimo posto con 4 punti.

EMPOLI-PALERMO 3-0

Prima vittoria stagionale per l'Empoli di Maurizio Sarri che, nel lunch match della sesta giornata di Serie A, batte con un netto 3-0 il Palermo. Al Castellani decidono il super gol di tacco firmato Maccarone al 4', l'imperioso colpo di testa di Tonelli al 33' e il diagonale di Pucciarelli al 63' che chiude la partita. Dominio azzurro per l'intera gara, i rosanero non pervenuti in Toscana: adesso il tecnico Beppe Iachini rischia grosso.

MILAN-CHIEVO 2-0

Riprende la marcia del Milan in campionato: i rossoneri battono 2-0 il Chievo con i gol di Muntari e Honda e agganciano Verona e Samp in quarta posizione. In un primo tempo equilibrato, i gialloblù reclamano un rigore per il pestone di Alex su Maxi Lopez. Gli uomini di Inzaghi rientrano dagli spogliatoi con un altro spirito: Muntari sblocca al volo al 55', Lazarevic sfiora il pari, ma Honda (78') segna su punizione il suo quarto gol stagionale.



VERONA-CAGLIARI 1-0

C'è voluta una gran botta da fuori di Tachtsidis al Verona per piegare al 90' la difesa del Cagliari di Zeman. Nell'anticipo della sesta giornata di Serie A i gialloblù di Mandorlini hanno vinto 1-0 con un secondo tempo di grande intensità. Nella prima frazione annullato un gol ingiustamente a Toni dopo un buon inizio dei sardi, ma nella ripresa il Verona domina, colpendo due traverse con Jankovic e Toni. Poi il jolly pescato dal greco.