Serie A: le emozioni e i gol della nona giornata

22:45 - VERONA-LAZIO 1-1

Arriva nel posticipo della nona giornata di Serie A il primo pareggio in campionato della Lazio di Pioli. Al Bentegodi contro l'Hellas Verona, i biancocelesti si fanno raggiungere nella ripresa sull'1-1 dopo essere andati in vantaggio con Lulic al 43', bravo a sfruttare una sbavatura di Moras in area. Al 68' Cavanda atterra in area Gomez e si prende un cartellino rosso: dal dischetto Luca Toni non sbaglia e riequilibra la gara.

GENOA-JUVENTUS 1-0

Prima sconfitta per la Juventus in campionato. Al Ferraris la squadra di Allegri perde 1-0 contro il Genoa e viene agganciata in vetta dalla Roma. Decide il match un gol al 94' di Antonini, che sullo scadere beffa la difesa bianconera. Gara tutta grinta e corsa per gli uomini di Gasperini, che ci credono fino alla fine, si aggrappano alle parate di Perin e portano a casa un'impresa. Due legni per la Juve con Llorente e Ogbonna.



ROMA-CESENA 2-0

La Roma ritrova la vittoria battendo 2-0 il Cesena e aggancia la Juventus in vetta alla classifica. I giallorossi ci mettono solo otto minuti a indirizzare la gara: inserimento di Gervinho e palla a Destro che può solo appoggiare in rete. La goleada sembra nell'aria, ma il Cesena si difende bene e lascia pochi spazi alla squadra di Garcia. Così la gara scorre lenta e nel finale ci pensa De Rossi a mettere il punto esclamativo sul match all'80'.



CAGLIARI-MILAN 1-1

Il Milan di Inzaghi non ingrana le marce alte: passo indietro dei rossoneri, che pareggiano per 1-1 a Cagliari ma agganciano Samp e Udinese al terzo posto. I sardi sfiorano un gol clamoroso al 4' (salvataggio di Rami), ma passano con Ibarbo 24'. Il Milan torna in corsa al 34' con un jolly di Bonaventura dalla distanza. Torres è anonimo e nella ripresa solo la formazione di Zeman va vicina ai tre punti: all'88' Abbiati salva su Farias.



ATALANTA-NAPOLI 1-1

Il Napoli strappa un pari ma getta al vento la vittoria. Ospiti che dominano nel primo tempo senza trovare il gol. Nella ripresa il solito Denis (12') punisce gli Azzurri con un colpo di testa su cross di Raimondi. La reazione del Napoli c'è ma Callejon si divora un'incredibile palla gol sulla linea. Pari al 41' Higuain stoppa spalle alla porta, si gira e batte Sportiello. Ma cinque minuti dopo lo stesso Higuain si fa parare dal numero uno nerazzurro un rigore.



INTER-SAMPDORIA 1-0

Inter-Sampdoria 1-0. E a decidere è un calcio di rigore di Maurito Icardi, al 90'. Decisivo l'argentino dagli undici metri, proprio come a Cesena domenica. Per l'Inter tre punti che significano molto, dopo giorni carichi di tensioni. Per la Samp, la rabbia di un rigore contestato, fallo di Romagnoli su Kuzmanovic. Partita ricca di occasioni, errori di Palacio, traversa di Duncan. Si è infortunato Hernanes.



FIORENTINA-UDINESE 3-0

La Fiorentina torna al successo rifilando un secco 3-0 all'Udinese al Franchi. Dopo uno spavento iniziale (palo di Di Natale al 24') i viola di Montella sbloccano il risultato al 44' con Babacar, bravo a insaccare una goffa respinta di Karnezis su tiro di Borja Valero. Lo stesso Babacar raddoppia al 64’ con una magia su assist di Cuadrado. Il tris porta la firma di Borja Valero che, servito dallo scatenato Cuadrado, trova l’angolino col destro.



PALERMO-CHIEVO 1-0

Il Palermo batte 1-0 il Chievo al Barbera e conquista tre punti pesanti che gli consentono di abbandonare la zona retrocessione. La rete che decide il match arriva all'80' e porta la firma di Rigoni, che raccoglie un rimpallo al limite dell'area e trova l'incrocio con un gran tiro. In precedenza ai rosanero era stato annullato un gol sugli sviluppi di un corner per un presunto fallo su Bardi. Terzo ko consecutivo per il Chievo che resta penultimo.



TORINO-PARMA 1-0

Nella nona giornata di Serie A il Torino torna a vincere grazie all'1-0 rifilato al Parma di Donadoni. In una gara priva di grandi emozioni è Darmian a portare in vantaggio, al 10', i granata. Gli emiliani regalano un tempo ai padroni di casa e cercano il gol nel secondo tempo: nulla da fare per Cassano e i suoi. Gli uomini di Ventura mettono punti di distanza dalla zona retrocessione nella quale, invece, rimangono confinati gli uomini di Donadoni.



SASSUOLO-EMPOLI 3-1

Nell'anticipo della nona giornata di Serie A, il Sassuolo supera l'Empoli in rimonta e centra la seconda vittoria consecutiva. Al Mapei Stadium finisce 3-1 per la squadra di Di Francesco, che nel primo tempo subisce la rete di Croce (18') ma nella ripresa si scatena: Missiroli pareggia al 56', Floccari trova il 2-1 al 61' e Berardi chiude i conti di testa al 73'. Lo stesso Berardi, poco prima (59'), calcia fuori un rigore.