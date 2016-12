Serie A: le emozioni e i gol della dodicesima giornata

22:49 - GENOA-PALERMO 1-1

Nel posticipo della 12.ma giornata di Serie A, il Genoa pareggia contro il Palermo e fallisce l'aggancio al terzo posto. A Marassi finisce 1-1, con i rosanero che sbloccano la partita grazie a un gran gol di Dybala al 7'. Il Grifone reagisce immediatamente e, dopo parecchi minuti di pressione, trova l'1-1 con un gol di Antonelli (destro di Bertolacci deviato dall'esterno al 30'). Vazquez colpisce un palo di sinistro al 14' della ripresa.

MILAN-INTER 1-1

Finisce in parità il "Derby della Madonnina" numero 213 tra Milan e Inter. A San Siro, rossoneri e nerazzurri non sono andati oltre l'1-1 nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A. Milan in vantaggio con un destro al volo di Menez al 23', pareggiato al 61' da un diagonale preciso di Obi dal limite. Clamorosi gli errori di Icardi, ipnotizzato all'8' da Diego Lopez, e di El Shaarawy, fermato dalla traversa solo davanti al portiere.

NAPOLI-CAGLIARI 3-3

Dopo due vittorie consecutive, il Napoli rallenta la propria marcia nel match casalingo contro il Cagliari. Al San Paolo finisce 3-3 al termine di una gara ricca d'emozioni. Gli azzurri volano sul 2-0 grazie ai gol di Higuain (11') e Inler (30'), ma Ibarbo accorcia le distanze prima del riposo (38'). Nella ripresa arriva subito il 2-2 firmato Farias (47'), De Guzman trova il provvisorio 3-2 (62') e ancora Farias, al 68', infila il definitivo 3-3.



VERONA-FIORENTINA 1-2

Davanti agli occhi di Giuseppe Rossi, tornato in Italia e in tribuna al Bentegodi, la Fiorentina batte 2-1 il Verona e si rialza dopo due sconfitte di fila in campionato. Viola avanti al 16' con Gonzalo Rodriguez sugli sviluppi di un angolo. Gomez colpisce la traversa, lo imita Toni qualche minuto dopo. Al 39' c'è il gol del pari di Nico Lopez, che a tu per tu con Neto non sbaglia. Nella ripresa, al 17', Cuadrado firma il gol vittoria per i viola.

CESENA-SAMPDORIA 1-1

Finisce uno a uno tra Cesena e Samp. Primo tempo segnato da una sola grande occasione per Eder che mette fuori di testa. Nella ripresa (13') Cesena avanti con l'ex Lucchini che raccoglie una respinta corta di Romero su un suo colpo di testa. La Samp reagisce e trova il pareggio con un'autorete di Nica, entrato da 4 minuti in campo, che mette dentro un cross di Soriano. Nel finale palo colpito da Sansone e occasionissima sprecata da Bergessio.

UDINESE-CHIEVO 1-1

Nella 12.a giornata di Serie A l'Udinese pareggia 1-1 contro il Chievo. A portare in vantaggio i padroni di casa ci pensa Antonio Di Natale, che festeggia i 200 centri in campionato. Ma la squadra di Stramaccioni tira i remi in barca troppo presto così Radovanovic trova il pareggio con un gran tiro da fuori. Continua l'astinenza dalla vittoria per la squadra friulana, che non ottiene i 3 punti dalla gara del 26 ottobre contro l'Atalanta.

TORINO-SASSUOLO 0-1

Colpo del Sassuolo all'Olimpico di Torino nel lunch match della 12.ma giornata di Serie A. La squadra di Di Francesco batte 1-0 il Toro e sale a 15 punti. Nel primo tempo i granata tengono palla e fanno la partita, ma sbattono contro Consigli, che al 30' para un rigore a Sanchez Mino. Nella ripresa il portiere neroverde salva ancora il risultato su Quagliarella e poi Floro Flores decide il match con un colpo di testa all'87'.

PARMA-EMPOLI 0-2

Colpaccio esterno dell’Empoli che nella 12.ma. giornata espugna il Tardini e porta a casa 3 punti fondamentali in ottica salvezza. I toscani trovano il vantaggio al 45' con Vecino, grande protagonista della partita, che poi al 55' serve anche un assist al bacio per il raddoppio di Tavano. Buio totale per il Parma di Donadoni. Squadra bloccata e priva di idee, l'unico pericolo creato alla porta di Sepe è un palo di Lodi su punizione.

LAZIO-JUVENTUS 0-3

Nel secondo anticipo della dodicesima giornata, la Juve travolge la Lazio e resta in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sulla Roma. All'Olimpico finisce 3-0 per i bianconeri, che sbloccano il match nel primo tempo grazie alla rete di Pogba (24'). Nella ripresa arriva il raddoppio di Tevez (55') prima del tris firmato ancora da Pogba (64'). La squadra di Allegri chiude in 10 per l'espulsione di Padoin (70').



ATALANTA-ROMA 1-2

Un messaggio alla Juve da Bergamo: la Roma soffre ma batte l'Atalanta. Al 1' padroni di casa subito avanti: Raimondi ridicolizza Cole e appoggia per Moralez che la piazza sotto la traversa. La Roma si riprende e trova il pari con Ljajic (23') che parte da sinistra, si accentra e la piazza sul secondo palo. Al 42' arriva il vantaggio giallorosso con Nainggolan che sfrutta un assist di Ljajic. Nella ripresa Moralez, solo davanti a De Sanctis, calcia fuori.