Serie A: le emozioni e i gol della diciottesima giornata

22:54 - NAPOLI-JUVENTUS 1-3

Va alla Juventus il posticipo della diciottesima giornata di Serie A in casa del Napoli. I bianconeri hanno espugnato un San Paolo commosso nel ricordo di Pino Daniele a quasi quindici anni dall'ultima volta (era il 2000) vincendo 1-3. Capolavoro di Pogba al 29' con un gran gol al volo dal limite dell'area per il vantaggio. Nella ripresa il Napoli pareggia con Britos al 64', ma cinque minuti segna Caceres. Vidal cala il tris in pieno recupero.

ROMA-LAZIO 2-2

Roma-Lazio 2-2. Due derby in 90' minuti. Il primo (primo tempo) nel segno laziale, in gol con Mauri al 25' e Felipe Anderson al 29' e un dominio totale. Il secondo (secondo tempo) a tutto-Totti, la magnifica doppietta del capitano al 3' st e in semi-rovesciata volante al 19' st. Da ricordare sul 2-1 al 14' st un clamoroso palo di Mauri e al 44' st la parata-super di De Sanctis sulla palla-gol di Klose.



FIORENTINA-PALERMO 4-3

Dopo due mesi e mezzo la Fiorentina torna a vincere in casa. Un 4-3 pazzesco quello con cui i viola hanno avuto la meglio sul Palermo, arrivato al Franchi con alle spalle una striscia di nove risultati utili. Dopo il doppio vantaggio firmato Pasqual e Basanta - a suggellare il dominio viola - ecco tra il 14' e il 16' della ripresa la doppietta di Quaison per i siciliani. Poi le reti di Cuadrado e Joaquin e quella di Belotti per il 4-3 definitivo.



SAMPDORIA-EMPOLI 1-0

La Sampdoria cancella la sconfitta con la Lazio, superando l'Empoli e rilanciandosi per il terzo posto. A "Marassi" i blucerchiati vincono per 1-0 una partita quasi sempre condotta con autorità. Dopo un primo tempo con solo un paio di occasioni, la squadra di Mihajlovic passa al 4' della ripresa, quando Eder chiude con un bellissimo destro a giro una triangolazione con Bergessio. Nel finale assalto dei toscani, che protestano per due falli in area.



VERONA-PARMA 3-1

Prezioso successo del Verona, che supera il Parma e si allontana dalle zone calde della classifica. Al Bentegodi finisce 3-1 per la squadra di Mandorlini, che sblocca la partita con un destro di Sala (39') da fuori area. Gli emiliani trovano il momentaneo pareggio con una punizione di Lodi (64'), prima delle decisive reti firmate Toni (72') e Valoti (91'). I gialloblù restano ultimi con 9 punti in classifica.



CAGLIARI-CESENA 2-1

Il Cagliari batte 2-1 il Cesena al Sant’Elia e torna al successo in campionato interrompendo un’astinenza di due mesi e mezzo. Può sorridere Gianfranco Zola, alla sua prima vittoria da tecnico rossoblù dopo il disastroso esordio di martedì a Palermo. Portatasi sul 2-0 grazie alle reti di Joao Pedro (11’) e Donsah (27’) la formazione sarda subisce il gol di Brienza (89’) ma resiste e conquista tre punti pesantissimi. Il Cesena resta ultimo col Parma.



ATALANTA-CHIEVO 1-1

Finisce 1-1 la "sfida-salvezza" allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Al termine di una partita molto tattica, Atalanta e Chievo si spartiscono la posta in palio e restano a ridosso della zona calda della classifica. Dopo un primo tempo molto equilibrato, nerazzurri in vantaggio grazie a un missile di di Zappacosta dal limite al 72'. Il pareggio degli ospiti lo firma poi Lazarevic su punizione al 90'. Nel finale espulso Bellini.



INTER-GENOA 3-1

La nuova Inter parte con una vittoria: 3-1 sul Genoa a San Siro. Podolski fa il suo esordio davanti al proprio pubblico, Shaqiri va in panchina. Primo tempo a senso unico: al 12' Palacio firma il vantaggio su tap-in dopo una respinta di Perin su Icardi, raddoppia Maurito al 39' di testa su angolo di Hernanes. Nella ripresa il Genoa si scuote e mette in difficoltà l'avversario: traversa di Lestienne. Nel finale Izzo accorcia, poi Vidic firma il tris.



MILAN-TORINO 1-1

Nell'anticipo della 18.ma giornata, il Milan pareggia in casa del Torino al termine di un match dominato dai granata. Menez sblocca subito il risultato (3') grazie a un rigore fischiato per fallo di Glik sullo stesso francese. I rossoneri restano in dieci al termine del primo tempo (48') per l'espulsione di De Sciglio (doppio giallo) e nella ripresa subiscono l'assalto della banda di Ventura, che trova l'1-1 con un colpo di testa di Glik (81').



SASSUOLO-UDINESE 1-1

Nell'anticipo della 18a giornata di Serie A Sassuolo e Udinese pareggiano 1-1. Passano per primi in vantaggio i padroni di casa, con un colpo di testa di Zaza al 15' su perfetto cross di Vrsaljko. L'Udinese si scuote e al 26' trova il pareggio con Thereau, che con un preciso diagonale beffa Consigli. Nella ripresa il Sassuolo fa la gara: l'occasione più ghiotta per Berardi, che prende il palo all'84. Friulani pericolosi con Bruno Fernandes.