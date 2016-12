Serie A: le emozioni e i gol della diciassettesima giornata

22:55 - JUVENTUS-INTER 1-1

Nel posticipo della 17.ma giornata, l'Inter pareggia in casa della Juve e rallenta la marcia dei campioni d'Italia in carica, che conservano un solo punto di vantaggio sulla Roma. Allo Stadium finisce 1-1 al termine di un match intenso: Tevez sblocca subito dopo cinque minuti, quando appoggia in porta un assist di Vidal; Icardi rimette il match in equilibrio al 19' della ripresa. Nel finale viene espulso Kovacic per un fallo su Lichtsteiner.

CESENA-NAPOLI 1-4

Cesena-Napoli 1-4. I gol nel primo tempo di Callejon (28') e Higuain (41'). Nella ripresa, autorete di Capelli (19'), bis di Higuain (27'), infine Brienza al 30'. E il Napoli si tiene stretto il terzo posto, assieme alla Lazio, nell'attesa della grande sfida di domenica al San Paolo, contro la Juventus. Per il Cesena, l'ultima posizione in classifica che ora divide con il Parma, e prospettive assai complicate.



MILAN-SASSUOLO 1-2

Non succedeva dal 1997. Da ben 18 anni il Milan non steccava alla prima dell'anno: c'è voluto il Sassuolo di Di Francesco per interrompere la serie positiva, sbancando San Siro dopo una partita strepitosa. Al vantaggio dei rossoneri messo a segno a Poli al 9' del primo tempo, gli emiliani hanno reagito pareggiando al 28esimo con Sansone e raddoppiando poi al 68esimo con Zaza, autore di una rete meravigliosa. Esordio con sconfitta dunque per Cerci.



PALERMO-CAGLIARI 5-0

Comincia nel peggiore dei modi l'avventura di Gianfranco Zola sulla panchina del Cagliari. Al Barbera, nella 17a giornata di serie A, il Palermo annienta 5-0 i sardi, allunga a 9 la serie senza sconfitte e ora sogna l'Europa. Gara chiusa già nel primo tempo, grazie alle reti di Morganella (6'), Munoz (10') e Dybala (su rigore). Nella ripresa a segno ancora l'attaccante argentino (72') e Barreto (85'). Cagliari in 10 dal 26' per l'espulsione di Conti.



PARMA-FIORENTINA 1-0

La Befana sorride al Parma che torna a vincere in campionato dopo sette turni. Vittima illustre al Tardini, la Fiorentina di Montella che chiude la giornata da incubo in nove uomini per le espulsioni di Rodriguez e Savic. Decisiva la rete all'11' di Costa sugli sviluppi di un corner. I toscani ci provano in tutti i modi, ma falliscono l'occasione del pari dal dischetto con Gomez che al 34' si fa ipnotizzare da Mirante.



GENOA-ATALANTA 2-2

Genoa da 0-2 a 2-2 con l'Atalanta a Marassi. In classifica i rossoblù agganciano la Samp. Dominio dei padroni di casa nel primo tempo ma al 37' arriva il vantaggio degli ospiti con Zappacosta, perfettamente servito da Baselli. A inizio ripresa il raddoppio dei bergamaschi con Moralez. Due minuti dopo Benalouane atterra Matri (fuori area?): su rigore Iago non sbaglia. E al 24' Matri trova il gol del pari. Nel finale Sportiello salva l'Atalanta.



EMPOLI-VERONA 0-0

Si conclude in parità, senza gol, e con un espulso per parte, Tonelli e Halfredsson nella ripresa, la sfida del Castellani tra Empoli e Verona, valida per la 17esima giornata di serie A, la prima del 2015. La squadra di Sarri tiene sempre il pallino del gioco ma non riesce a violare la porta di Benussi e centra il quinto pareggio consecutivo (settimo risultato utile) mentre gli scaligeri di Mandorlini conquistano un punto esterno che fa morale. In classifica le due squadre sono appaiate a 18 punti.





CHIEVO-TORINO 0-0

Chievo-Torino scorre via da questa 17a giornata di Serie A senza neanche un gol. Finisce 0-0 la sfida al Bentegodi, con le due squadre che evitano di farsi male. I padroni di casa ci provano con Paloschi ed Hetemaj ma Padelli è sempre attento, mentre i granata si affidano a Quagliarella, troppo isolato però per potere ferire davvero. Un pareggio che fa mantenere a entrambe una buona distanza sul Cagliari terz'ultimo in classifica.



UDINESE-ROMA 0-1

La Roma inizia il 2015 vincendo tra le polemiche: 1-0 all'Udinese grazie a un gol fantasma di Astori al 17'. Neanche le immagini tv riescono a chiarire il dubbio, ma l'arbitro Guida convalida scatenando la furia dei bianconeri. Partita decisa da un episodio dubbio e i giallorossi agganciano così momentaneamente la Juventus in vetta alla classifica. All'85' ancora polemiche: l'Udinese chiede un rigore per un intervento sporco di Emanuelson su Kone.



LAZIO-SAMPDORIA 3-0

Inizia con una grande vittoria, nell'anticipo della diciassettesima giornata di Serie A, il 2015 della Lazio. Nello scontro diretto per il terzo posto contro la Sampdoria di Mihajlovic, i biancocelesti si sono imposti con un perentorio 3-0. Sugli scudi la prestazione di Felipe Anderson, autore del gol del raddoppio e degli assist per Parolo (38') e Djordjevic (66'). Brutta prestazione per i blucerchiati, mentre la Lazio sale a quota 30 punti.