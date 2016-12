Serie A: le emozioni e i gol della decima giornata

23:00 - LAZIO-CAGLIARI 4-2

Nel posticipo della 10.ma giornata di Serie A, la Lazio supera 4-2 il Cagliari e aggancia la Sampdoria al terzo posto. All'Olimpico, la squadra di Pioli vola sul 3-0 nel primo tempo grazie a Mauri (7') e alla doppietta di Klose (25' e 26'). Nella ripresa si svegliano i sardi, che accorciano le distanze con l'autogol di Braafheid (48') e con la rete di Joao Pedro (84'). Ederson chiude i conti al 92', Ibarbo espulso al 72' per fallo di reazione.



CESENA-VERONA 1-1

Al Manuzzi finisce 1-1 tra Cesena e verona. Partono meglio i veneti ma i padroni di casa segnano alla prima occasione. Cascione lancia per Almeida, sponda di testa Defrel che controlla e batte Rafael di sinistro (22'). I romagnoli prendono coraggio, corrono e comandano il gioco. Nella ripresa il Verona rimane in 10 per l'infortunio di Sorensen ma trova il pari con Juanito Gomez (32' st) servito da Christodoulopoulos. Nel finale occasione fallita da Djuric.



MILAN-PALERMO 0-2

Crolla in casa il Milan nel posticipo della decima giornata di Serie A. I rossoneri di Inzaghi sono stati battuti dal Palermo che a San Siro si è imposto per 0-2 con un primo tempo dominato e chiuso sul doppio vantaggio. A sbloccare il match è stata l'autorete di Zapata al 23', mentre al 26' è stato Dybala a inventarsi il raddoppio. Diego Lopez limita il passivo con tre interventi decisivi, ma nella ripresa la reazione del Milan non arriva.CHIEVO-SASSUOLO 0-0

Reti bianche ed emozioni che si contano con il contagocce. A vincere è la paura di perdere, che impedisce alle squadre di scoprirsi alla ricerca del gol. I pochi sussulti che la partita regala ai tifosi arrivano grazie a tiri da fuori area. Il Sassuolo manca la terza vittoria consecutiva sale a quota 11 in classifica, Maran guadagna il primo punto col Chievo, ma i gialloblù restano relegati all'ultimo posto in classifica.



TORINO-ATALANTA 0-0

Non si va oltre lo 0-0 all'olimpico, nella sfida della 10.a giornata tra Torino e Atalanta. I granata vogliono rimanere nella scia dell'Europa, ma gli uomini di Colantuono resistono bene. In una partita senza molte emozioni il Toro controlla campo e gioco, ma i nerazzurri si difendono con ordine, cercando di colpire in contropiede. Al 16' del secondo tempo il Torino potrebbe andare in vantaggio, ma l'arbitro Cervellera nega un chiaro rigore a Moretti.



UDINESE-GENOA 2-4

Il fortino del Friuli crolla per mano del Genoa, che supera l'Udinese quattro giorni dopo il successo sulla Juve. Tantissime emozioni nel primo tempo. Apre le danze Di Natale dopo soli 23 secondi (assist di Kone), ma il Genoa ribalta con Marchese al 21' (gran sinistro al volo) e Falque 2' dopo. Al 41' Widmer, servito da Di Natale, pareggia i conti, ma nella ripresa il Grifone dilaga con Matri (53') e Kucka (87').



SAMPDORIA-FIORENTINA 3-1

Continua il sogno della Sampdoria. I blucerchiati smaltiscono la sconfitta di San Siro con l'Inter, battono 3-1 la Fiorentina e si riprendono il terzo posto. Mihajlovic rivoluziona modulo e interpreti, ma la sostanza non cambia: Soriano si conquista un rigore e al 26' Palombo sigla l'1-0. Romero para un penalty a Gonzalo Rodriguez e Rizzo raddoppia al 43'. Prima dell'intervallo accorcia Savic, ma un gran gol di Eder (78') chiude le ostilità.



PARMA-INTER 2-0

Nel terzo anticipo della decima giornata di Serie A, l'Inter crolla a Parma al termine di un match sottotono. Al Tardini finisce 2-0 per gli emiliani, che conquistano i tre punti grazie a una doppietta di De Ceglie. La squadra di Donadoni trova il vantaggio al 5', con l'ex juventino che infila in rete un cross da destra di Rispoli; il bis, invece, arriva al 31' della ripresa dopo una papera di Handanovic.



EMPOLI-JUVENTUS 0-2

La Juve non sbaglia a Empoli e, dopo il ko della Roma col Napoli, torna in vetta da sola. La squadra di Allegri batte 2-0 gli uomini di Sarri e va a +3 dai giallorossi. Dopo un primo tempo bloccato, Pirlo sblocca il match con una punizione perfetta al 61', poi Morata festeggia l'esordio da titolare in campionato raddoppiando con un sinistro a giro al 72'. Per i bianconeri note dolenti dalla difesa: infortunio per Ogbonna e Asamoah.

NAPOLI-ROMA 2-0

Si interrompe al San Paolo la marcia scudetto della Roma: il Napoli batte 2-0 i giallorossi e li surclassa dal punto di vista del gioco. La partenza degli uomini di Benitez è stratosferica: al 3' Higuain sigla il vantaggio in sforbiciata, dopo un tiro di Insigne deviato dalla difesa. Il Napoli va vicino al raddoppio e colpisce due legni con Callejon (12') e Hamsik (43'). Nella ripresa Florenzi sfiora il pari, ma Callejon chiude tutto all'88'.