Serie A: le emozioni della13esima giornata

INTER-FROSINONE 4-0

Nel posticipo della 13.ma giornata di campionato, l'Inter supera il Frosinone e torna da sola in testa alla classifica, a +2 su Napoli e Fiorentina. A San Siro finisce 4-0 per la squadra di Mancini, che sblocca il match nel primo tempo grazie al gol di Biabiany (29'). Nella ripresa c'è il bis di Icardi, a segno dopo un scambio con Ljajic (53'). Nel finale arrivano le reti di Murillo (87') e Brozovic (92').

FIORENTINA-EMPOLI 2-2

La Fiorentina pareggia 2-2 contro l'Empoli, dopo aver regalato un tempo agli avversari. Paulo Sousa lascia fuori Ilicic, Rossi e Kalinic e gioca con Babacar nel tridente con Rebic e Mati Fernandez. Ma l'Empoli gioca un'ottima gara e al 17' passa in vantaggio con Livaja, a segno in fuorigioco. Il raddoppio è di Buchel al 27' sugli sviluppi di una punizione. Nella ripresa entra subito Kalinic ed è proprio lui a firmare le due reti del pareggio.



LAZIO-PALERMO 1-1

Lazio-Palermo 1-1. Un rigore di Candreva al 25' st salva Pioli e la Lazio dal baratro, dopo la rete di Goldaniga al 21' pt che aveva portato in vantaggio il Palermo di Ballardini, al debutto sulla panchina rosanero. Il pareggio non solleva i laziali dalla crisi in corso (1 punto nelle ultime 4 partite), una crisi che non è solo di risultati. Per il Palermo, un punto che conta. Ma non era una squadra in crisi.



UDINESE-SAMPDORIA 1-0

Inizia male l'avventura di Montella sulla panchina della Sampdoria, sconfitta 1-0 al Friuli. L'Udinese sorride con Badu, che al 35' del primo tempo approfitta di un assist di Thereau per battere Viviano e regalare una settimana serena a Colantuono. Brutta partita dei blucerchiati che non impensieriscono quasi mai Karnezis, finiscono in 10 per l'espulsione di Zukanovic e rimangono a secco di vittorie in trasferta.



GENOA-SASSUOLO 2-1

Termina dopo quattro giornate l'astinenza da vittorie del Genoa di Gasperini. I rossoblù hanno infatti superato 2-1 a Marassi il Sassuolo con un finale di partita incredibile. Vantaggio di Rincon al 51' pareggiato da Acerbi al 94'. Pavoletti, però, trova il gol vittoria al 95'. Protagonista in negativo della giornata il neroverde Berardi, espulso per un fallo di reazione su Ansaldi al 42' del primo tempo. Rosso anche per Perotti per proteste.



ATALANTA-TORINO 0-1

Il Torino supera 1-0 l'Atalanta e ritrova la vittoria dopo quasi due mesi. Ventura batte Reja nel derby dei tecnici più anziani della Serie A. Allo stadio Azzurri d'Italia decide un gol di Bovo al 7' del secondo tempo: bella la girata del difensore su corner di Baselli. La squadra di Reja è pericolosa solo con Denis al 27' st. Per il Toro anche una traversa e un palo con Belotti. Per i bergamaschi è il primo ko stagionale in casa.



CARPI-CHIEVO 1-2

Il Chievo torna a vincere dopo due mesi e lo fa a scapito del Carpi. A Modena finisce 2-1 per i veronesi, che nel giro di pochi minuti indirizzano il match a proprio favore. Inglese all'8' e Meggiorini al 14' non lasciano scampo a Belec. I padroni di casa, privi dell'indisponibile Borriello, faticano a mettere in piedi una reazione degna. Solo nella ripresa un'autorete di Gamberini al 16' rianima gli emiliani, ma Bizzarri ferma Mbakogu.



VERONA-NAPOLI 0-2

Napoli spietato a Verona. Il tabù Bentegodi è solo un ricordo per la banda di Sarri che batte 2-0 i gialloblù. Partita dominata dagli azzurri che non hanno mai rischiato nulla. I gol tutti nel secondo tempo nel giro di sei minuti (dal 67' al 73'): Insigne prima ha sbloccato con un inserimento chirurgico, poi ha fornito l'assist per il decimo gol di Higuain. Napoli in vetta alla classifica con 28 punti: giocando così, lo scudetto si può.