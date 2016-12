Serie A, le emozioni della sedicesima giornata

LAZIO-SAMPDORIA 1-1

Finisce 1-1 l'ultimo posticipo della sedicesima giornata di serie A tra Lazio e Sampdoria. Nel primo tempo partita dominata dalla paura di perdere, nella ripresa le squadre cercano maggiormente la vittoria. Al 33' gran gol di Matri su cross di Radu (Marchetti esulta e si fa male: entra Berisha), ma a un minuto dalla fine la punizione di Zukanovic rimette in carreggiata i blucerchiati. Lazio a quota 20, Samp a 17..

JUVENTUS-FIORENTINA 3-1

La Juventus non si ferma più e nel primo posticipo della sedicesima giornata infila la sesta vittoria consecutiva in Serie A. Allo Stadium battuta 3-1 la Fiorentina di Paulo Sousa seconda in classifica ora a sole due lunghezze di distacco proprio dai bianconeri. Vantaggio lampo dei toscani con il rigore trasformato da Ilicic al 3', subito pareggiato da Cuadrado con un colpo di testa. Nella ripresa Mandzukic e Dybala completano la rimonta.



NAPOLI-ROMA 0-0

Napoli-Roma 0-0. Finisce così, con la rabbia di Sarri e l'inutile prodigarsi del Napoli, padrone del campo, ma incapace di superare la difesa avversaria e il portiere Szczesny. Ora il Napoli è a 4 punti dall'Inter. Per la Roma un punto che sa molto di sollievo, dopo le terribili ultime due settimane: si è difesa e basta. Anche se all'80' si è vista annullare un gol di De Rossi. Timide le proteste.



CHIEVO-ATALANTA 1-0

Il Chievo conquista tre punti pesanti per la classifica. Al "Bentegodi" i gialloblù battono 1-0 un'Atalanta in forma al termine di una partita dai due volti. Dopo un primo tempo senza emozioni, la ripresa si scalda. "Testa a testa" in area tra Cherubin e Paloschi a palla in gioco: il bergamasco viene espulso, ma l'attaccante si fa parare il rigore da Sportiello. Che al 31', però, non può nulla sull'incursione di Birsa. Nel finale rosso anche a Kurtic.

Dopo il pareggio contro il Carpi, il Milan frena ancora e non va oltre l'1-1 casalingo contro il Verona fanalino di coda. Primo tempo con poche emozioni (annullato un gol regolare a Luiz Adriano), poi i rossoneri sbloccano nella ripresa con Bacca che ritrova il gol dopo 4 partite (7'). De Jong, però, atterra Greco: rigore ed espulsione che Toni realizza (12'). Pioggia di fischi a San Siro, primo punto per Delneri.Vola l'Empoli nella 16.ma giornata di Serie A. Al Castellani la squadra di Giampaolo vince 3-0 contro il Carpi e sale a quota 24 punti in classifica. Primo tempo in sordina per i toscani, che poi si svegliano nella ripresa e segnano tre reti in un quarto d'ora. Maccarone grande protagonista del match con una splendida doppietta (46' e 61'). In mezzo c'è spazio anche per il gol di Saponara al 51'.