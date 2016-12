Serie A: le emozioni della dodicesima giornata

SAMPDORIA-FIORENTINA 0-2

Continua a incantare la Fiorentina di Paulo Sousa che, vincendo 2-0 sul campo della Sampdoria, ha agganciato l'Inter a quota 27 punti in vetta alla Serie A. I viola sono riusciti a violare l'imbattuto Marassi e lo hanno fatto dominando a larghi tratti. Il vantaggio di Ilicic arriva su rigore al 10' per fallo di mano di Zukanovic. Al 58' poi sempre lo sloveno regala a Kalinic il raddoppio dopo diversi miracoli di Viviano.



NAPOLI-UDINESE 1-0

Uno strepitoso Higuain regala la vittoria al Napoli al San Paolo contro l'Udinese. Finisce 1-0 per gli uomini di Sarri, che nel primo tempo regalano spettacolo ma senza concretizzare - bene Karnezis - e poi nella ripresa trovano il gol con il Pipita, al nono centro in campionato alla rete numero 200 con i club. Il Napoli rischia anche qualcosa ma Reina fa ottima guardia su un colpo di testa di Widmer. E Higuain si gode l'ovazione del suo pubblico.



ROMA-LAZIO 2-0

Roma-Lazio 2-0. I gol di Dzeko su rigore al 10', il raddoppio di Gervinho al 18' del secondo tempo per un derby dominato dalla squadra di Garcia dal principio alla fine. Per la Lazio, un brivido-traversa di Felipe Anderson a metà del primo tempo, e poco altro. Nel conto anche un palo di Nainggolan e almeno quattro palle-gol romaniste. Roma a 1 punto dalla vetta, per la Lazio terza sconfitta consecutiva.



EMPOLI-JUVENTUS 1-3

La Juve centra per la prima volta la doppietta in campionato. Come richiesto alla vigilia da Allegri, i bianconeri bissano il successo nel derby strappando i tre punti al Castellani grazie al 3-1 rifilato all'Empoli di Giampaolo. Vittoria in rimonta per la Juve, andata sotto al 20esimo col gol di Maccarone e riemersa già nel primo tempo con l'uno-due firmato Mandzukic-Evra. Nella ripresa la terza rete di Dybala viziata da un chiaro fuorigioco.



SASSUOLO-CARPI 1-0

Il Sassuolo si aggiudica il derby contro il Carpi e vola al 5° posto in classifica. Al Mapei Stadium va in scena una gara con poche emozioni, decisa da Sansone al 28': l'attaccante è bravo con il piatto a battere Belec con l'aiuto del palo. La reazione degli ospiti è tutta in un tiro di Letizia ben deviato da Consigli e in un tiro alto di Di Gaudio. Il Sassuolo sogna l'Europa, ritorno amaro per Castori: la corsa salvezza è davvero in salita.



PALERMO-CHIEVO 1-0

Dopo due sconfitte consecutive, il Palermo supera il Chievo Verona e conquista tre punti importanti per la classifica e per il tecnico Beppe Iachini, che così evita di essere esonerato. Al Barbera finisce 1-0 per i rosanero, a segno con il colpo di testa di Gilardino (71') su assist di Andelkovic. I padroni di casa salgono a quota 14 punti e scavalcano la squadra di Maran, che resta ferma a 13 punti.



FROSINONE-GENOA 2-2

Quattro gol e un'espulsione: pari-spettacolo tra Frosinone e Genoa. Allo stadio Matusa, rossoblù subito in vantaggio con il gol di Pavoletti al 6'. La partita prende la direzione opposta alla mezz'ora quando Blanchard e Diakitè portano avanti i gialloblù, anche grazie all'espulsione di De Maio per doppio giallo. Alla mezz'ora della ripresa il definitivo 2-2 di Gakpé. Il Frosinone sale a 11 punti, Genoa a quota 13.



TORINO-INTER 0-1

Terzo successo di fila per l'Inter, che batte anche il Torino e per la settima volta in questo campionato vince 1-0. Segnale di una squadra compatta e ben messa in campo. Decide il primo gol in nerazzurro di Kondogbia, che al 31' del secondo tempo batte Padelli sugli sviluppi di una punizione di Nagatomo. L'assist di testa è di Palacio. Nella ripresa Handanovic compie due miracoli su Quagliarella e Belotti.