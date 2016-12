Serie A: le emozioni della 35.ma giornata

FIORENTINA-JUVENTUS 1-2 La Juventus è a un passo dallo scudetto. I bianconeri di Allegri hanno vinto anche in casa della Fiorentina mettendo in cascina altri tre punti importantissimi nella corsa al titolo nella partita più complicata del finale di stagione. Vantaggio di Mandzukic al 39' dal limite pareggiato all'81' da Kalinic dopo un errore di Bonucci. Due minuti dopo Morata firma l'1-2. Buffon para un rigore a Kalinic al 90' che al 93' colpisce la traversa.

VERONA-MILAN 2-1 Il Verona è ancora vivo e complica la corsa all'Europa League del Milan di Brocchi. I rossoneri, in vantaggio al 21' con il primo gol stagionale di Menez, sono stati recuperati e sconfitti 2-1 al Bentegodi con le reti di Pazzini su rigore e Siligardi su punizione al 93'. Prima del gol vittoria dei veronesi, Bacca ha sprecato un'ottima occasione optando per la rabona e Donnarumma era stato decisivo con almeno tre interventi. Sassuolo a un punto.

SAMPDORIA-LAZIO 2-1

Vittoria in rimonta per la Sampdoria, che supera la Lazio ed è quasi salva matematicamente. A Marassi finisce 2-1 per la squadra di Montella, che va sotto al 3' (colpo di testa di Djordjevic) ma trova il pari al 20' grazie all'inserimento di Fernando. Viviano para un rigore a Candreva sul finire del primo tempo (44'), nella ripresa arriva la rete decisiva di De Silvestri (78'), bravo a infilare in mischia.



BOLOGNA-GENOA 2-0

Dopo il ko col Napoli (6-0), il Bologna si rialza e vince 2-0 contro il Genoa . Gli emiliani raggiungono quota 40 punti in classifica, facendo passi avanti per la salvezza aritmetica. Giaccherini rompe gli equilibri all'11' con un diagonale su assist illuminante di Brienza. Nel secondo tempo il raddoppio dei felsinei è firmato al 63' da Floccari, che viene colpito dal rinvio di Ansaldi in area e spedisce in rete. Male la squadra di Gasperini.



ATALANTA-CHIEVO 1-0

L'Atalanta è matematicamente salva. Questo il verdetto che esce dalla gara dell'Atleti Azzurri d'Italia, dove i bergamaschi battono 1-0 il Chievo e si assicurano la permanenza in Serie A con tre giornate d'anticipo. A decidere la sfida a favore della squadra di Reja ci pensa ancora una volta Borriello, che al 10' della ripresa infila Bizzarri dopo una traversa di Diamanti. Finale nervoso: espulso Gomez. Poi è grande festa sugli spalti.



TORINO-SASSUOLO 1-3

Il Sassuolo continua la rincorsa europea vincendo a Torino, nel giorno del debutto della ridenominazione dello stadio in "Olimpico Grande Torino". Emiliani in vantaggio dopo due minuti grazie al gol di testa di Sansone ma dopo quattro minuti Bruno Peres rimette il match in pari con un bel diagonale. Nella ripresa, colpo di testa vincente di Peluso alla mezz'ora e gol di Trotta (primo in serie A) al fischio finale.



FROSINONE-PALERMO 0-2

Il Palermo vince 2-0 contro il Frosinone grazie a un colpo di testa di Gilardino e al gol di Trajkovski. Una vittoria importante per gli uomini di Davide Ballardini, che agganciano il Carpi a 32 punti e vincono uno scontro salvezza fondamentale. Primo tempo con poche occasioni, mentre nella ripresa il Frosinone può segnare subito con Paganini e Kragl. Ma il gol del vantaggio lo firma Gilardino al 56'. Chiude Trajkovski nel recupero.



INTER-UDINESE 3-1

Nell'anticipo della 35.ma giornata, l'Inter supera l'Udinese e si porta a quattro punti dalla Roma, impegnata domenica col Napoli. A San Siro finisce 3-1 per i nerazzurri, che subiscono la rete di Thereau (destro al volo al 9') ma poi ribaltano il risultato grazie alla doppietta di Jovetic e alla rete di Eder. Il montenegrino trova l'1-1 al 36' (assist di Icardi) e poi infila il bis al 75', nel finale (96') arriva la rete dell'azzurro.