Serie A, le emozioni della 20esima giornata

MILAN-FIORENTINA 2-0

Nel posticipo della 20.ma giornata, il Milan supera la Fiorentina, sale al sesto posto e torna in corsa per l'Europa. A San Siro finisce 2-0 per i rossoneri, che sbloccano la gara al 4' con il gol di Bacca e chiudono i conti a due minuti dal termine, quando Boateng salta Tatarusanu e infila a porta vuota. La squadra di Paulo Sousa, alla seconda sconfitta consecutiva, resta ferma al quarto posto in classifica.



ROMA-VERONA 1-1

Roma-Verona 1-1. Brutta Roma, comincia male l'avventura di Luciano Spalletti, ma la crisi giallorossa è troppo lunga per pensare di risolverla in tre giorni. Il gol Nainggolan al 41' del primo tempo è solo un'illusione, il rigore di Pazzini al 16' st ristabilisce l'equilibrio. Un palo di Ionita e uno di Salah all'inizio della ripresa sono il contorno di una sfida che finisce giustamente con il pareggio.



UDINESE-JUVE 0-4

Juve inarrestabile. Alla Dacia Arena la squadra di Allegri batte 4-0 l'Udinese e centra la decima vittoria consecutiva. Grande prova di forza per i bianconeri, che archiviano il match nel primo tempo: a segno due volte Dybala (punizione al 15' e rigore al 26'), Khedira al 18' e Alex Sandro al 42'. A quota 42 punti, la Juve stacca l'Inter e rimane da sola al secondo posto in classifica a due lunghezze dal Napoli.



CARPI-SAMPDORIA 2-1

Il Carpi batte una Sampdoria sprecona e scala una posizione nella rincorsa alla salvezza. Al "Braglia" di Modena gli emiliani si impongono per 2-1 con un gol per tempo. Al vantaggio di Lollo al 27' risponde Correa al 33'. Il match si decide al 10' della ripresa, quando Fernando atterra Di Gaudio in area e dal dischetto Mbakogu firma il suo primo gol in A. I blucerchiati ci provano, ma sbattono su Belec e un palo. Gagliolo espulso nel finale.



CHIEVO-EMPOLI 1-1

Un tempo e un gol a testa, Chievo ed Empoli si spartiscono tutto, compreso un punto che muove la classifica. A Verona in vantaggio i padroni di casa dopo sette minuti grazie al gol di Paloschi che beffa Skorupski di testa. Nella ripresa meglio i toscani, che trovano il pareggio dopo soli due minuti: tap-in di Tonelli che festeggia alla grande il 26° compleanno. Il Chievo sale a 27 punti, quattro in meno dell'Empoli.



BOLOGNA-LAZIO 2-2

Bologna e Lazio cominciano con un pareggio il girone di ritorno. Al Dall'Ara finisce 2-2 una gara ricca di emozioni. Il primo tempo è tutto di marca rossoblù: Giaccherini su punizione battte Berisha dopo 2', Destro trova il raddoppio al 18' complice la difesa biancoceleste. Nella ripresa al 24' l'episodio che cambia la gara, quando Masina atterra Klose: rigore ed espulsione. Candreva segna con un cucchiaio, poi Lulic al 32' completa la rimonta.



GENOA-PALERMO 4-0

Festa a Marassi per la bella vittoria del Genoa sul Palermo (4-0). Pronti via e i rossoblù segnano al 4' con Suso, bravo a finalizzare un assist di Perotti. Sorrentino salva i rosanero su Rigoni e Izzo, mentre Perin è bravo su Morganella. Nella ripresa il Palermo rimane in 10 per l'espulsione di Andelkovic (somma di ammonizione) e il Genoa raddoppia con Pavoletti (71'), per poi triplicare con Rincon (75'). Nel finale gran gol di Pavoletti.