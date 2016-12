Serie A,la Fiorentina torna seconda

Nella 15esima giornata di A bella vittoria della Fiorentina, che batte 3-0 in casa l'Udinese e approfitta del ko del Napoli a Bologna per tornare seconda a un punto dall'Inter. Continua la crisi del Palermo di Ballardini, sconfitto a Bergamo per 3-0 e ora un solo punto sopra la zona retrocessione, da cui invece si allontana il Chievo, vincente 2-0 col Frosinone nello scontro diretto del Matusa. Brutto esordio per Del Neri a Verona, l'Empoli vince 1-0.