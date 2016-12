Con una doppietta di Jovetic l'Inter passa a Modena col Carpi e vola in testa alla classifica in compagnia del Sassuolo vincente ieri a Bologna, del Palermo (1-0 a Udine), del Torino (3-1 in rimonta alla Fiorentina) e del Chievo, che schianta un'irriconoscibile Lazio 4-0. Il Napoli si fa rimontare da 2-0 a 2-2 dalla Samp (doppiette per Higuain e Eder), il Genoa batte il Verona 2-0, stesso risultato per l'Atalanta sul Frosinone.