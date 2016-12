Quinta vittoria consecutiva per l'Inter, che batte il Verona 1-0 e continua a volare approfittando anche dei passi falsi della Juve (1-1 col Frosinone, che conquista il primo punto della sua storia in A) e della Roma, sconfitta 2-1 a Genova dalla Samp. Torna a respirare la Lazio (2-0 al Genoa), continua a sognare il Sassuolo (espugnato Palermo 1-0) mentre frena il Torino, sconfitto 1-0 dal Chievo. Seconda in classifica la Fiorentina (2-0 al Bologna).