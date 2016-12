Dopo la fondamentale vittoria in chiave salvezza del Palermo a Frosinone (0-2) delle 12.30, nel pomeriggio della 35esima giornata di Serie A l'Atalanta batte in casa il Chievo 1-0 con un gol di Borriello e si salva matematicamente. Nelle altre partite vittorie casalinghe per Bologna (2-0 sul Genoa) e Sampdoria (2-1 sulla Lazio), mentre il Sassuolo a Torino strappa un successo che profuma d'Europa (1-3).