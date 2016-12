Serie A: Juve quasi campione, Totti fa impazzire Roma

34esima giornata di A e altra vittoria per la Juve, che batte 3-0 la Lazio e lunedì potrebbe festeggiare il quinto scudetto in fila. Dietro i bianconeri vince in rimonta la Roma, che ribalta il Toro grazie a una doppietta di Totti (3-2), e crollano a sorpresa Inter (0-1 a Marassi col Genoa) e Fiorentina (1-2 a Udine). In coda pesante ko del Frosinone a Verona (5-1 Chievo), ma il Palermo non ne approfitta e fa 2-2 con l'Atalanta, Verona ancora ko a Empoli.