Serie A: Higuain meglio di Nordahl, il Pipita è il re del gol

Mostruoso, straordinario, marziano, fenomenale e via dicendo: la lista degli aggettivi possibili può arrivare fino a 36 , tanti quanti sono i gol segnati in campionato da Gonzalo Higuain . Il Pipita è riuscito in un'impresa che da 66 anni tutti credevano impossibile, superare il record di gol in Serie A di Gunnar Nordahl , che nel campionato 1949/50, con la maglia del Milan , segnò 35 reti, ma giocando due gare in più.

L'attaccante argentino ha vissuto la miglior stagione della sua carriera, a suon di gol ha riportato il Napoli in Champions League e ha accarezzato a lungo il sogno scudetto: 36 gol in campionato (solo Toni, da quando esistono i tre punti, ne aveva segnati più di 30 nel 2005/06), 38 reti stagionali (nel 2009/10 col Real Madrid si era fermato a 29 con 27 marcature nella Liga), che hanno fatto del Pipita il miglior bomber della storia del Napoli in un singolo campionato (prima era Cavani con 29 gol) e hanno permesso al club azzurro di stabilire il record di punti e di vittorie in una singola stagione.



Nonostante tutti questi record, però, il sogno scudetto si è infranto contro il muro bianconero e contro il cartellino rosso sventolatogli in faccia da Irrati a Udine (a proposito, chissà quanto avrebbe segnato Higuain se non avesse saltato quelle tre gare, due delle quali al San Paolo contro Bologna e Verona), proprio come rimarrà soltanto un sogno la Scarpa d'Oro 2016, perchè Luis Suarez col suo Barcellona è andato a segno 40 volte nella Liga.



Dunque una stagione sensazionale ma da 'zeru tituli', che lascia molte ombre sul futuro dell'argentino: cosa farà Higuain l'anno prossimo? Resterà a Napoli per giocare la Champions e inseguire nuovamente il sogno scudetto o andrà via? Mezza Europa, Chelsea e Bayern (se parte Lewandowski) in testa lo vogliono, ma De Laurentiis non intende fare il minimo sconto e per lasciarlo partire vuole 94 milioni. Una cifra sufficiente per rifare la squadra e allungare una panchina apparsa un po' corta, ma siamo sicuri che si possa fare a meno del re del gol?