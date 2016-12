Serie A, chiuso il mercato 2015

Dopo una giornata ricca di colpi last minute, alle ore 23 si è ufficialmente chiuso il mercato estivo 2015. Questi i principali colpi dell'ultimo giorno di trattative: Felipe Melo, Telles e Ljajic all'Inter, Hernanes ha firmato un triennale con la Juve, la Fiorentina ha preso Blaszczykowski e Borriello si è accasato al Carpi. Nessun colpo per il Milan, che ha ceduto Matri in prestito alla Lazio, mentre è saltato all'ultimo secondo Soriano al Napoli.