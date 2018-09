Serie A, Cagliari-Milan 1-1: Higuain risponde a Joao Pedro

Finisce in parità il posticipo domenicale della quarta giornata di campionato. Alla Sardegna Arena, il Milan pareggia 1-1 contro il Cagliari e sale a quota 4 punti con una gara ancora da recuperare. Sono gli uomini di Maran a passare subito in vantaggio grazie al gol di Joao Pedro (4'), ma nella ripresa arriva la prima rete in rossonero di Gonzalo Higuain, bravo a saltare Cragno prima di appoggiare in porta (55').