Serie A, 1a giornata: l'Inter cade a Verona, pari Napoli in rimonta

21 agosto 2016 23:32 Serie A, 1a giornata: lʼInter cade a Verona, pari Napoli in rimonta Vincono Lazio, Genoa, Sassuolo, Samp e Bologna

Subito sorprese nella prima giornata di Serie A. L'Inter perde 2-0 a Verona contro il Chievo e il Napoli fa 2-2 a Pescara in rimonta. La Lazio batte l'Atalanta 4-3 in trasferta mentre il Genoa supera il Cagliari 3-1. Successi esterni e di misura per il Sassuolo a Palermo e per la Sampdoria a Empoli. Il Bologna batte 1-0 il Crotone. Nel pomeriggio il 3-2 del Milan sul Torino. Negli anticipi del sabato, Roma-Udinese 4-0 e Juventus-Fiorentina 2-1.

ROMA-UDINESE 4-0 - Comincia al meglio il campionato della Roma, che nella prima partita della Serie A 2016/2017 travolge l'Udinese per 4-0. All'Olimpico, dopo un primo tempo complicato, i giallorossi si scatenano nella ripresa con l'ingresso in campo di Perotti, che su rigore infila una doppietta (65' e 75'). Dzeko, servito da Nainggolan, batte Karnezis all'82' prima del poker firmato da Salah all'84'. Male la squadra di Iachini.

JUVENTUS-FIORENTINA 2-1 - La Juventus comincia la stagione 2016-2017 con il piede giusto. Nel secondo anticipo della prima giornata, i bianconeri battono allo Stadium la Fiorentina per 2-1. Primo tempo dominato dalla banda Allegri, che sblocca la gara al 37' con un colpo di testa di Khedira. I ritmi calano nella ripresa e la Viola trova l'insperato pari con Kalinic al 25'. Dopo soli 5' ci pensa Higuain, entrato da 8', a realizzare il gol vittoria al debutto in bianconero.

MILAN-TORINO 3-2 - Bacca-show e il Milan va. Ma che finale di partita! Buona la prima per la squadra di Montella che porta a casa i primi tre punti con la tripletta del colombiano che affonda il Torino. Primo tempo chiuso sull'1-0 per i rossoneri (Bacca al 38esimo) e ripresa con altre quattro reti: al 48esimo quella del pari di Belotti, poi ancora Bacca al 50esimo e al 62esimo. Di Baselli nel recupero il 3-2. Poi al 94esimo Donnarumma para un rigore a Belotti.

ATALANTA-LAZIO 3-4 - La Lazio espugna Bergamo per 4-3. Monologo biancoceleste nel primo tempo: dopo la traversa colpita da Paloschi, vantaggio ospite con Immobile al 15', raddoppio di Hoedt al 20' e tris di Lombardi al 33'. Partita finita? No. Perchè dopo 45' da incubo l'Atalanta si sveglia e segna due gol nel giro di 4' con Kessie. Premono i bergamaschi alla ricerca del pari, la Lazio soffre ma poi allunga ancora con Cataldi. Petagna-gol ma non c'è più tempo.

BOLOGNA-CROTONE 1-0 - Il Bologna parte bene, la squadra di Donadoni vince la prima di Serie A, battendo il neopromosso Crotone per 1-0. Il gol partita lo sigla Destro all'86' su assist di Dzemaili. Gli emiliani impressionano soprattutto nel primo tempo, quando colpiscono due pali con Krejci e Taider e reclamano per un rigore non concesso ai danni di Verdi. Calabresi intraprendenti ma poco attenti in fase difensiva, il passivo poteva essere superiore.

CHIEVO-INTER 2-0 - Stecca l'Inter alla prima in Serie A: De Boer debutta con una sconfitta sul campo del Chievo. 2-0 il risultato finale: a decidere il match la doppietta di Birsa, autore di due reti bellissime al 49' e all'80'. Prestazione incolore dei nerazzurri, mai davvero pericolosi e molto nervosi. Ha stupito il modulo scelto dall'olandese: l'Inter è scesa in campo con la difesa a 3. Solo nel finale il tentativo di rimonta, stoppato dalle parate di Sorrentino.

EMPOLI-SAMPDORIA 0-1 - Colpaccio all'esordio per la Sampdoria. Nella prima giornata di Serie A, i blucerchiati vincono 1-0 a Empoli e portano a casa i primi tre punti della loro stagione: al Castellani decide la rete di Muriel che al 37' fa secco Pelagotti al termine di un'azione personale. Piangono i toscani, che con Pucciarelli e Krunic si mangiano il gol del possibile pareggio: nel finale inoltre Maccarone si fa espellere per un intervento killer su Barreto.

GENOA-CAGLIARI 3-1 - È un Genoa da rimonta quello che supera il Cagliari nella prima giornata della nuova Serie A: i ragazzi di Juric stendono 3-1 quelli di Rastelli rimontando lo svantaggio iniziale. Succede tutto nella ripresa: è Borriello a spaccare il match, quindi sul palo di Giannetti (possibile 0-2) cambia la partita. Il Grifone si ridesta e con le reti di Ntcham (tiro deviato da Capuano), Laxalt e Rigoni trova i suoi primi tre punti in questo campionato.

PALERMO-SASSUOLO 0-1 - Dopo l'ottimo percorso nei preliminari di Europa League, il Sassuolo parte con il piede giusto anche in campionato. Al Barbera il Palermo viene steso 1-0 da un rigore di Berardi al 31' (fallo di Rajkovic su Defrel): per l'attaccante è il quinto gol in quattro uscite ufficiali. Consigli rischia solo un paio di volte su Rajkovic e Sallai, ma è Berardi ad andare più vicino al gol cogliendo una clamorosa traversa al 37' del secondo tempo.

PESCARA-NAPOLI 2-2 - Stecca all'esordio il Napoli di Sarri che all'Adriatico di Pescara non va oltre il 2-2 contro la squadra di Oddo neopromossa in Serie A. Il primo tempo è un dominio degli abruzzesi che con trame di gioco veloci e palla a terra si portano sul doppio vantaggio con Benali e Caprari. Nella ripresa la reazione del Napoli: al 53' entra il belga Mertens che nel giro di dieci minuti firma una doppietta e completa la rimonta.