Sei Nazioni 2017: la Francia si rialza, Scozia al tappeto

Primo sorriso per la Francia al Sei Nazioni 2017. A Saint Denis i Bleus allenati da Noves battono 22-16 la Scozia e si riscattano dopo la sconfitta di misura all'esordio a Twickenham contro l'Inghilterra. Chiuso il primo tempo in vantaggio 13-11, la Francia soffre il ritorno degli scozzesi nella ripresa ma riesce a fare suo l'incontro grazie ai piazzati di Lopez. Alla squadra di Cotter non bastano le mete di Hogg e Swinson.