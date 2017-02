Sei Nazioni 2017, Bisegni: "Italia, saremo competitivi"

"In questo momento le emozioni sono molte, è fantastico far parte di un gruppo capace di creare un ambiente positivo ed al tempo stesso competitivo: c'è molta competizione interna e questo è un grande stimolo per la crescita individuale di tutti noi e per la nostra maturazione come squadra. L'obiettivo? Essere competitivi per tutti gli ottanta minuti, attenerci al piano di gioco. Daremo il massimo, non potrebbe essere diversamente quando si indossa la maglia azzurra", ha detto Bisegni, frascatano con sei presenze in Nazionale.



Il suo compagno nelle Zebre, il flanker Max Mbandà, romano di nascita ma cresciuto nel milanese, ha aggiunto: "Entrare in questo Torneo per la prima volta e farlo da titolare è fantastico, cercherò di concentrarmi per affrontare al meglio questa partita. Scendere in campo per l'Italia è sempre un'emozione unica, non vedo l'ora di affrontare quella che sarà senza dubbio una grande battaglia in terza linea, contro avversari che stimo molto".