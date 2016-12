Sei Nazioni 2016: Galles sul velluto, l'Italia chiude a zero punti

Il tecnico francese lascia dopo cinque anni alla guida degli azzurri: nessun bilancio a caldo, anche se Brunel a fine partita si dice convinto del futuro del rugby italiano. Molti i giovani lanciati in questo Sei Nazioni, uno dei peggiori però dal punto di vista dei risultati. L'ultimo, quello in Galles, prevedibile per un'Italia stanca e priva di 17 infortunati: al Millennium non c'è partita fin dai primi minuti, quando Webb trova la prima meta e Biggar sceglie i pali per mettere al sicuro il punteggio dopo 20' (13-0). Gli azzurri, senza niente da perdere, giocano tutto il possibile ma quando restano in inferiorità per il giallo a Palazzani subiscono ancora la meta di Biggar e, prima della fine del primo tempo, quella di Jonathan Davies (27-0). Tornare in campo con un passivo così pesante non sarebbe facile per nessuno, tanto meno per un'Italia con il morale a pezzi. Che non lesina certo l'impegno, trovando pure due mete con Palazzani e Garcia, subendone però altre sei. Finisce 67-14 per i Dragoni, la peggiore sconfitta contro il Galles nella storia del Sei Nazioni. Quello dei molti punti interrogativi ai quali serve trovare una risposta per risollevare il rugby italiano.