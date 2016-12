Secondo posto, bel gioco e numeri record: è una Lazio da sogno

13 aprile 2015 Secondo posto, bel gioco e numeri record:

12:26 - Non la Sampdoria di Mihajlovic e neanche l'Empoli di Sarri, la vera sorpresa della Serie A 2014-15 è la Lazio di Stefano Pioli. Nella gara di domenica contro l'Empoli sono arrivati l'ottava vittoria consecutiva e il tanto desiderato sorpasso in classifica sui cugini giallorossi, domenica prossima la sfida con la Juventus, che i biancocelesti troveranno anche nella finale di Coppa Italia, si preannuncia spettacolare. A dispetto della diffidenza dei tifosi a inizio stagione, oggi la Lazio è un rullo compressore, gioca un calcio spettacolare e offensivo e viaggia con numeri da record, ecco quelli più significativi.

820 - Ottocentoventi giorni fa, l’ultima volta della Lazio sola al secondo posto: era il 13 gennaio 2013, Juve in testa con 45 punti, davanti alla Lazio (42). Quella squadra - con Petkovic in panchina - chiuse la stagione al settimo posto.



68 - Sessantotto giornate fa, l’ultima volta della Lazio davanti alla Roma. Nella 37ª giornata del 2012/13, Lazio sesta con 61 punti, Roma settima con 59. Sette giorni dopo, il sorpasso giallorosso.



58 - Cinquantotto i gol segnati in 30 giornate. La Lazio vanta ora il migliore attacco, davanti alla Juventus (57 reti).



10 - Dieci le reti di Miroslav Klose (il tedesco è arrivato a quota 45 gol in A)



10 - Dieci anche i gol di Felipe Anderson (a cui aggiungere 11 assist). Il brasiliano è la vera sorpresa della stagione dei biancocelesti



8 - Otto vittorie consecutive (21 gol fatti e 2 subiti), a -1 dal record biancoceleste, stabilito da Eriksson nel 1998/99. Eguagliate le otto vittorie di fila di Tommaso Maestrelli nel 1972/73 e Delio Rossi nel 2006/07. In queste otto giornate la Lazio ha fatto 13 punti in più della Roma.



31 - Trentuno i punti conquistati nel 2015, gli stessi della Juventus capolista



6 - Sei i giocatori biancocelesti con almeno 7 gol segnati (Klose, F.Anderson, Candreva, Mauri, Djordjevic e Parolo)



8.000 - Ottomila gli abbonamenti sottoscritti al 19 settembre (record negativo); la curva Nord era in sciopero per una campagna acquisti all’insegna del parametro zero e considerata ridicola.



50.000 - Per la partita contro l'Empoli all'Olimpico i tifosi biancocelesti erano oltre 50mila. Record stagionale



24 gennaio 2015 - A partire dal girone di ritorno, il 24 gennaio, la squadra è tornata ad indossare la divisa-bandiera con l’aquila stilizzata della stagione 1986-87: da quel giorno 11 vittorie e 2 sconfitte e la conquista della finale della Coppa Italia



2 - Due gli anni di rinnovo automatico per il contratto di Pioli in caso di qualificazione alla Champions League