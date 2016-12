Slalom Wengen: gioia Kristoffersen, Razzoli e Gross sul podio

Henrik Kristoffersen gela l'urlo di gioia degli italiani vincendo lo Slalom Speciale di Wengen in Svizzera, valido come prova della Coppa del Mondo di sci. Il norvegese si impone infatti col tempo complessivo di 1'37"85 davanti agli azzurri Giuliano Razzoli (+0"30) e Stefano Gross (+0"68), rispettivamente secondo e terzo sul podio. Fuori nella seconda manche il campione del mondo Hirscher che resta secondo in classifica generale dietro a Svindal.